Trois Septiliennes à la conquête du Sahara

Trois Septiliennes s’apprêtent à embarquer sur le périple d’une vie en parcourant le désert marocain à pied, au nom de la solidarité et du dépassement de soi.

C’est Jessy Chiu St-Pierre, experte en sinistre et passionnée de voyage, qui a eu l’idée de s’inscrire au Rose Trip Maroc, un trek d’orientation dédié aux femmes voulant repousser leurs limites. Il en a fallu peu pour convaincre son amie de longue date, Guylene Gougeon, ainsi que leur nouvelle connaissance, Cynthia Martin, de se joindre à l’aventure.

« Ça fait environ deux ans que je suis dans un état d’esprit de ne dire non à aucun projet et de dépasser mes limites », témoigne Guylene Gougeon. « Si ça me fait peur, je vais y aller. »

« C’est ce que je me suis dit, moi aussi », lance Cynthia Martin. « J’ai juste une vie à vivre, je suis rendu à 42 ans, je n’ai jamais fait quelque chose d’aussi hot, alors let’s go ! »

Le défi

Les Ninjas de 7 – Îles, de leur nom d’équipe, parcourront 15 kilomètres par jour, pour une durée de trois jours, dans la région de Merzouga, au Maroc. Leur départ est prévu fin octobre.

Armées d’une carte, d’une boussole et d’autres outils de navigation, elles devront repérer des points clés sur le territoire, sans aide extérieure. L’équipe ayant atteint les points de repère en ayant effectué le moins de pas remportera la compétition. L’épopée atteint son apogée à la quatrième journée, où toutes les équipes se rejoignent, solidaires, sans esprit de compétition.

« C’est la montée de la plus grande dune du désert, c’est la journée pour le cancer du sein », partage Jessy Chiu St-Pierre. « Il va y avoir avec nous autant des femmes qui l’ont eu ou qui sont en train de le combattre. Ça va être la journée la plus émouvante. »

En pleine levée de fonds, les Ninjas de 7 – Îles organisent un spectacle-bénéfice qui aura lieu au Bar la P’tite Grenouille, le 15 février, avec le groupe Projet X. D’autres activités de financement, dont un « zumbathon », sont également prévues au cours de l’année. Les gens voulant supporter le voyage des Ninjas de 7-îles peuvent également le faire via leur page GoFundMe.