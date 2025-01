Les demandes d’aide alimentaire continueront d’augmenter dans les prochaines années

Les demandes d’aide alimentaire continueront d’augmenter dans les trois prochaines années, selon le réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ), qui a dévoilé jeudi une première étude économique afin d’établir des prévisions sur l’ampleur de la demande à venir dans la province et mieux comprendre les principaux facteurs qui y contribuent.

«L’étude vient confirmer la tendance inquiétante qu’observe BAQ, soit que le nombre de demandes d’aide alimentaire auquel le réseau répond augmentera», indique-t-il dans un communiqué de presse, soulignant que «les organismes membres de BAQ sur le terrain font face à une pression accrue depuis déjà plusieurs années».

En 2024, BAQ a répondu à 2,9 millions de demandes par mois. Selon l’étude réalisée par Aviseo, ce chiffre grimpera à 3,22 millions en 2027, soit une hausse de plus de 320 000 demandes d’ici trois ans. Elle prévoit une augmentation de 5,19 % en 2026 et de 4,23 % en 2027.

Pour y faire face, BAQ réclame au gouvernement «un financement conséquent qui permettra de répondre aux besoins du réseau et d’aider les plus vulnérables». Le réseau fixe ses exigences à 38 millions $ en 2025-2026, à 36 M$ en 2026-2027 et à 34 M$ en 2027-2028.

«Dans les dernières années, le financement gouvernemental dédié aux achats de denrées a été essentiel pour combler le manque à gagner et acheter suffisamment de denrées pour répondre à la demande croissante. Alors que les résultats de l’étude démontrent que le fossé continuera de se creuser, exacerbant les besoins d’aide alimentaire, BAQ souhaite obtenir un financement prévisible plutôt que de continuellement cogner à la porte du gouvernement», affirme-t-il dans le communiqué.