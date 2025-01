L’accord énergétique avec le Québec sera soumis au vote à Terre-Neuve-et-Labrador

De gauche à droite, Denis Mahoney, sous-ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Jennifer Williams, présidente et directrice générale d'Hydro Terre-Neuve-et-Labrador et Walter Parson, vice-président de la société d'État, répondent aux questions de l'Assemblée législative à Saint-Jean, le mardi 7 janvier 2025. LA PRESSE CANADIENNE/Paul Daly