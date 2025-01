Ressource le Phare : en réflexion sur son avenir

La Ressource le Phare est en réflexion à savoir quel sera l’avenir pour son centre de tri qui a été la proie des flammes, le 30 décembre.

Plus d’une semaine après les événements, la solution pour la Ressource le Phare n’est pas encore définie, confirme Mélanie Dorion, directrice générale.

« À la base, pour nous, l’important c’est la mission sociale. Peu importe la forme finale que cela va prendre, il faut garder nos emplois, ici à Port-Cartier », dit-elle.

Maintenant, la réflexion se porte sur la reconstruction, mais la forme que cela va prendre reste à déterminer.

« Le bâtiment n’est plus là. Il y a une réflexion à faire. On pourrait aller vers un site de transbordement », dit-elle.

Présentement, le Phare est un centre de tri. Il doit donc gérer l’ensemble des matières recyclables. En allant vers un site de transbordement, le Phare conserverait le tri manuel sur certaines matières.

Pour l’instant, le Phare a entrepris des démarches auprès des assurances, afin de faire une évaluation des dommages et voir quels éléments pourraient être récupérés.

Les employés

La priorité pour la directrice a été de veiller au bien-être des employés, durant cette épreuve. Rappelons que l’entreprise emploie un grand nombre de personnes ayant des limitations.

Une stratégie d’accompagnement a été mise en place, pour garder un lien avec les employés.

« Nos employés ont des besoins différents, mais on veut garder un contact avec certains, un peu comme durant la pandémie. On prévoit d’ailleurs déjà des activités », affirme Mme Dorion.

Le relevé d’emploi pour la quarante employé a été réalisé. Toutefois, Mme Dorion précise qu’il est possible que certaines personnes retournent au travail, en étant affectées à d’autres tâches.

« Notre but est d’éliminer le plus possible les facteurs anxiogènes et s’assurer de la sécurité financière », affirme-t-elle.

La Ressource le Phare possède aussi un écocentre et un magasin, qui permettent de générer des emplois.

Recyclage

Pour ce qui est de la collecte des matières recyclables, il n’y aura pas de changements pour les citoyens. Elle continue de s’effectuer normalement.

À Sept-Îles, les matières recyclables sont transportées vers un autre centre de tri, à Victoriaville.

« Ce n’est pas le plus proche, mais il fallait trouver des installations ayant la capacité de traiter un surplus de matières », explique le Service des communications de la Ville de Sept-Îles.

Il y a des coûts supplémentaires pour le transport, mais ceux-ci ne sont pas assumés par la municipalité. C’est Éco Entreprise Québec, qui est gestionnaire depuis le 1er janvier 2025 du système de collecte sélective au Québec, qui s’occupe des frais.

« Nous sommes encore en période d’ajustement, suite à l’incendie au Phare, et on tente d’adapter au mieux les façons de faire mises en place temporairement, afin de les optimiser et de limiter les coûts », affirme la Ville de Sept-Îles.