Fabien Cloutier au souper-bénéfice de l’APRM

Le traditionnel souper bénéfice au profit de l’Association de protection de la rivière Moisie accueillera cet année un amoureux des régions, l’humoriste Fabien Cloutier.

La soirée débutera dès 17h30 le 8 février et se tiendra au Centre des Congrès. Le cocktail sera suivi d’un souper. Une vente a l’encan, le tirage de prix de présence et la participation de l’humoriste Fabien Cloutier mettront sans aucun doute de l’ambiance à cette soirée agrémentée de musique et de danse.

Assane Sakho, du Restaurant chez Omer, Xavier Deschenes, chef exécutif et Titouan Mano, chef pâtissier, du réputé Restaurant Le Saint-Amour de Québec, officieront aux cuisines. Un repas 4 services gastronomique attend les convives.

Le coût du billet est de 200$ et tous les revenus de la soirée serviront à financer les activités de l’Association de protection de la rivière Moisie.

Rappelons que l’été 2024 a été plutôt difficile pour l’association, en raison des nouvelles normes de remises à l’eau pour tous les grands saumons.

Pour réserver vos billets, contactez le (418) 962-373