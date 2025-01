Dame nature fait la vie dure aux motoneigistes 

Les adeptes de motoneige de l’est de la Côte-Nord rongent leur frein en ce début d’hiver. Les sentiers entre Port-Cartier et la Minganie sont peu praticables.

« Ça fait dur », mentionne le président du Club Ook-Pik de Sept-Îles, Michel Thibault.

La pluie de la semaine dernière a endommagé le travail fait. Le temps doux n’aide également pas.

Les bénévoles avaient commencé l’entretien des sentiers de Moisie au barrage, mais Dame Nature a gâché ce qui a été fait.

« Les ruisseaux sont gonflés d’eau. Il y a eu de la pluie, mais suivi de la neige avec du temps doux. C’est comme le maquillage, la neige cache les défauts », lance M. Thibault.

La faute est imputable à Dame Nature. « Nous, on est prêt, avec nos deux machines neuves. Ce n’est pas de notre faute. »

Les prévisions des prochains jours ne sont guère encourageantes. Seulement un centimètre de neige. « On ne va pas chier loin avec ça. Il en annonce partout, mais pas ici », se désole le président.

L’état des sentiers est le même dans le secteur de Longue-Pointe-de-Mingan et Havre-Saint-Pierre ainsi qu’à Baie-Comeau. Dans les environs de Pentecôte et de Baie-Trinité, le portrait est plus encourageant. La Route Blanche en Basse-Côte-Nord est fermée.

Le manque de neige et le temps doux ont des répercussions sur le membership. Le Club Ook-Pik stagne à 587 membres depuis des semaines. Michel Thibault parle d’une diminution d’environ 150 cartes par rapport aux dernières saisons. Le portrait n’est pas plus rose pour la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, avec une baisse de 9,6% des droits d’accès, ajoute-t-il.

« L’économie fait que ça coûte cher. Les gens sont réticents. Ils ne prendront pas leur droit d’accès pour deux mois », souligne-t-il. ” Ça va prendre de la neige! “