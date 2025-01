Pas de patinoires à Sept-Îles pour quelques jours

Dame Nature ne la donne pas facile aux activités de plein air par les temps qui courent, notamment pour les personnes qui ont envie d’enfiler les patins à Sept-Îles.

Quand ce n’est pas la pluie qui est en cause, c’est le temps doux qui cause problème.

Ces deux éléments ont raison des glaces des différentes patinoires extérieures de la Ville de Sept-Îles, qui sont temporairement fermées.

« Il faudra donc attendre le retour de températures plus froides (autour de -8 degrés) pour pouvoir reprendre l’arrosage et obtenir des glaces suffisamment épaisses et solides pour y patiner en sécurité », indique la municipalité.

Selon les prévisions météorologiques de la semaine, il faudra s’armer de patience pour encore quelques jours.