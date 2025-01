La Troupe du Masque d’Or auditionne pour Peter Pan

La Troupe du Masque d’Or cherche des enfants et des adultes pour prendre part à sa prochaine production musicale : Peter Pan.

« Que vous soyez un enfant rêvant de voler avec Peter Pan ou un adulte passionné par le monde du spectacle, ces auditions sont faites pour vous », indique le théâtre musical.

Toutes personnes âgées de 7 à 77 ans sont invitées à participer. Plusieurs rôles sont disponibles. Les auditions auront lieu les 15 et 17 janvier en soirée et le 19 janvier, en après-midi. Pour y prendre part, il faut remplir un formulaire d’audition et en faire la demande par courriel au masquedor@live.ca.

« Peter Pan est une histoire qui touche le cœur de chacun, et nous sommes impatients de voir les talents qui se joindront à nous pour cette aventure », a fait savoir Michel Pelletier, directeur artistique de la Troupe du Masque d’Or.