Justin Trudeau proroge le Parlement, quittera ses fonctions

Au pied du mur, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, s’est rendu à l’évidence: il quittera ses fonctions de chef libéral dès qu’un successeur sera choisi. Mais d’abord, il a demandé à la gouverneure générale, avec succès, que soit prorogé le Parlement.

«C’est devenu clair que je ne peux pas être le chef dans les prochaines élections à cause des batailles internes», a-t-il déclaré, lundi matin, lors d’une conférence de presse tenue dans un froid glacial devant Rideau Cottage, sa résidence officielle.

Devant les médias, M. Trudeau s’est décrit comme «un fighter» (un battant) qui ne recule pas «si facilement devant un combat» et qu’il fait «cette job» parce qu’il a à cœur «l’intérêt des Canadiens et le bien-être de notre pays, de notre démocratie».

Il a dit avoir eu durant les fêtes «l’occasion de réfléchir et d’avoir de longues conversations» avec sa famille. «Donc, hier soir, au souper, j’ai partagé avec mes enfants la décision que je partage avec vous tous aujourd’hui: j’ai l’intention de démissionner de mon poste de chef du Parti libéral du Canada et de premier ministre une fois que le parti aura choisi son prochain chef à l’issue d’un processus national, rigoureux et compétitif», a-t-il annoncé.

M. Trudeau avait été largué par les principaux caucus régionaux de sa formation politique durant les fêtes, y compris sa vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, qui avait claqué la porte du cabinet à la mi-décembre le matin même de la présentation de son énoncé économique.

Le premier ministre, au pouvoir depuis près de dix ans, risquait de se faire montrer la porte lors d’une révolte de son caucus qui aurait vraisemblablement eu lieu lors d’une réunion prévue mercredi.

Il touchait aussi aux bas-fonds des intentions de vote depuis près de deux ans, alors que les sondages continuent de placer les libéraux loin derrière les conservateurs en prévision des prochaines élections fédérales, qui doivent avoir lieu au plus tard à l’automne.

«Le pays mérite un choix clair et réel lors des prochaines élections», a insisté lundi le premier ministre.

– Avec des informations d’Émilie Bergeron