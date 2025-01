Personnalités de l’année | Joannie Francoeur-Côté

De présidente de Vieux-Quai en Fête à directrice générale de Tourisme Côte-Nord, Joannie Francoeur-Côté attribue ses victoires à deux piliers essentiels : sa fierté d’être Nord-Côtière et le soutien inébranlable de ses équipes.

C’est il y a plus de huit ans, après une longue escale à étudier et vivre en ville, que Joannie Francoeur-Côté, Septilienne d’origine, a ressenti un appel des racines et le désir de revenir s’installer au bord de la mer.

« J’ai été partie pendant 15 ans de Sept-Îles », dit-elle. « Un jour, j’ai eu une illumination : je devais revenir à mes sources. »

Dès son retour, l’amatrice de voyages et de festivals a rapidement voulu tailler sa place dans le décor communautaire et culturel de la Côte-Nord. C’est dans cette logique qu’elle s’est jointe au comité organisateur du festival du Vieux-Quai en Fête.

« J’ai pris un assez gros dossier, qui était les partenariats et les commandites. Ça s’est super bien passé », raconte-t-elle. « C’était l’année après le déficit. Donc c’était une année charnière pour le Vieux-Quai en Fête : il fallait que ça fonctionne ! »

L’équipe avant tout

Et ça a fonctionné. De vice-présidente à présidente de Vieux-Quai en Fête en seulement quelques années, son parcours au sein du festival a été parsemé de nombreuses réussites, et ce, malgré la COVID-19.

« On est ressortis vraiment plus forts, en tant que festival, après la pandémie. Depuis 2019 […] on a pratiquement doublé le budget d’opération. »

L’ancienne présidente souligne que ces accomplissements relèvent toujours du travail d’équipe.

« L’engouement est de plus en plus grand. Il y a des gens, maintenant, qui viennent nous voir pour se joindre à notre équipe, ce qui n’était pas le cas, il y a huit ans », s’enthousiasme la Septilienne. « Ça, c’est ma fierté. Si mon équipe est fonctionnelle, si mon équipe est motivée, si mon équipe performe, nécessairement, les organisations que je dirige performent aussi. »

Une année record

Toujours au conseil d’administration du Vieux-Quai en Fête, Joannie Francoeur-Côté a quitté sa présidence en 2022 pour devenir la directrice générale de Tourisme Côte-Nord, poursuivant ainsi sa mission de valoriser sa région.

Elle avoue que sa fierté de Nord-Côtière influence presque tous ses choix au niveau professionnel et communautaire.

« De faire rayonner ma région, de la propulser, touristiquement parlant, d’amener les gens à venir nous visiter, c’est la plus belle des jobs du monde », insiste-t-elle. « J’ai vraiment la conviction qu’on a la plus belle région du Québec et que l’on a même une région de calibre international. »

Et elle ne semble pas être la seule. L’année 2024 a été une saison touristique record pour la Côte-Nord, avec une hausse de 25 % d’achalandage par rapport à l’année précédente. Un phénomène que Joannie Francoeur-Côté attribue en partie à la pandémie.

« Le fait que les frontières internationales ont été fermées, ça a énormément contribué. On est maintenant sur la map », affirme-t-elle. « Les Québécois se sont dit “OK, je ne peux plus aller à l’extérieur du pays, qu’est-ce qu’on a ici ?”, c’est là que la Côte-Nord est ressortie. »

Faire les choses autrement

En raison de son émergence touristique, Joannie Francoeur-Côté remarque que la Côte-Nord peut se permettre de sortir des sentiers battus.

« On n’est pas figé dans une image, on peut se permettre d’être original, on peut se permettre de faire les choses différemment des autres régions, et on le fait », explique-t-elle. « On a gagné de nombreux prix pour nos campagnes publicitaires, parce que ça punch, parce que c’est différent. »

En ce sens, Mme Francoeur-Côté est très confiante pour l’avenir touristique de la Côte-Nord.

« L’accueil des Nords-Côtiers est là, les entreprises touristiques sont de plus en plus motivées, de nouvelles entreprises touristiques naissent et de nouveaux entrepreneurs se lancent là-dedans. Je trouve ça super trippant, les plus belles années sont à venir. »

L’équipe du Vieux-Quai en Fête travaille d’arrache-pied sur la programmation 2025 du festival. Joannie Francoeur-Côté assure que cette édition aussi sera « très forte ».

Pour ce qui est de son avenir au sein de Tourisme Côte-Nord, la Nord-Côtière est prête à relever les défis à venir.

« Je suis quelqu’un qui aime les défis », dit-elle. « J’ai l’impression, et même, je suis pas mal convaincue que j’en ai encore pour vraiment longtemps. Des défis stimulants, il va y en avoir encore pour plusieurs années à venir. »