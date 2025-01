Personnalité de l’année 2024 | Frédéric Gagnon

Qui ne connait pas Frédéric Gagnon à Sept-Îles ? Il y a déjà cinq ans que son nom est associé à diverses causes, à de nombreuses implications citoyennes. L’année 2024 se veut tout de même marquante pour l’homme derrière la Parade de Noël de Sept-Îles.

Le propriétaire du Groupe FG aurait certainement souhaité que la dernière année s’amorce autrement. Frédéric Gagnon a perdu son père de façon tragique, en février.

« Je ne savais pas que je pouvais avoir mal de même d’aimer » confie-t-il, parlant de son mentor, de celui qui l’inspire à s’investir dans la communauté. « J’ai souvent vu mon père aider les gens et je voyais les gens le remercier. »

Il aura fallu attendre novembre, pour que le Septilien puisse mettre un baume important sur cette année à oublier.

Lors du Prix du Mérite municipal, Frédéric Gagnon a réalisé un doublé. Il a été lauréat dans la catégorie Implication bénévole municipale, en plus de recevoir le prix Coup de cœur, attribué par le vote du public parmi les 27 finalistes.

« Je commence à être gêné de ça, ça n’arrête pas », mentionne-t-il, touché par ces récents honneurs.

Il se dit très reconnaissant que la population ait pensé à lui. « Ça me fait chaud au cœur », souligne-t-il, particulièrement ému par le coup de cœur du public, et surpris par l’autre, alors qu’il ne s’y attendait pas. Il allait là sans attente, pour profiter notamment d’un bon repas.

Et dire qu’on lui a déjà reproché de trop commanditer. Celui qui est très impliqué dans le milieu septilien assure que ses affaires vont très bien avec le Groupe FG. Pour lui, il est tout naturel de donner au suivant.

Cette personne qui lui a dit ça, qu’il commanditait trop, « c’est mon comptable », dit Frédéric Gagnon, avec le sourire. « Je ne peux pas quantifier ce que je donne en commandite ».

Il s’est impliqué dans la communauté, lorsqu’il s’est lancé dans le milieu du remorquage, il y a dix ans.

« Crois-en tes affaires, ton projet, et je vais sûrement embarquer. C’est le fun donner, c’est valorisant », assure-t-il.

Ses implications ont pris une tout autre ampleur lorsque la pandémie s’est pointée. Il a alors contribué à mettre du bonheur sur le quotidien de gens, durant cette période particulière. De la Zumba sur une de ses plates-formes, en plus de la mettre à disposition pour des chansonniers, afin qu’ils se produisent aux alentours de la Résidence des Bâtisseurs.

Et il y a la Parade de Noël, devenu une tradition de décembre à Sept-Îles, et qui en était à une cinquième édition, le 7 décembre.

S’il consacre autant de temps dans le milieu, c’est que c’est à son tour de redonner. Ses filles ont profité de l’implication d’autres, quand elles étaient en bas âge. Maintenant âgées de 17, 15 et 13 ans, elles sont toutes autant actives, de la danse au ski, entre autres.

Frédéric Gagnon s’investit autant dans la communauté afin que ça bouge, « qu’on garde nos gens ici. On se bat pour garder notre monde. Il y a beaucoup d’organismes qui se sont restructurés. Ils veulent que ça fonctionne », laisse-t-il entendre.

Et il n’est clairement pas un défenseur du fly in fly out. « Ça nous prend des terrains, des maisons, des garderies », insiste celui qui s’affiche comme « très favorable » au projet de nouvel aréna. « Il faut des infrastructures pour attirer du monde et garder nos jeunes, ainsi que nos vieux bonhommes », soutient-il.

Dans un autre ordre d’idées, 2024 n’aura pas été de tout repos au niveau professionnel pour Frédéric Gagnon. Le Groupe FG assurait notamment la signalisation sur deux chantiers : le pont Jourdain et à la sortie est de Sept-Îles. Certains ont vivement critiqué la lenteur du débit de circulation.

« Je prends soin de mes travailleurs. Je vais me mettre en avant pour eux. C’est une minorité de personnes. En dehors de ce contexte, ils sont corrects. Quand tu déroges de la routine de quelqu’un, c’est la catastrophe », exprime-t-il.

Et pour 2025 ? Frédéric Gagnon portera le chapeau de président d’honneur du Tournoi de volleyball Orange Alouette, « qui fait briller Sept-Îles » et assure une sixième édition de la Parade de Noël, souhaitant une meilleure participation financière de la grande entreprise. Et pour lui, la santé et du plaisir sur les pentes comme entraîneur de ski alpin.