Les urgences débordent à Sept-Îles et Baie-Comeau

Les urgences des hôpitaux de Sept-Îles et Baie-Comeau débordent en ce début d’année.

C’est à Sept-Îles que la situation est la plus critique, vendredi, avec un taux d’occupation de 210 %, selon le site Index Santé. À Baie-Comeau, le taux d’occupation des civières atteint 140 %. Les deux hôpitaux sont les plus occupés de la Côte-Nord. Ailleurs sur le territoire, les établissements de santé s’en sortent plutôt bien, avec des taux variant entre 0 % et 60 % d’occupation.

Le 3 janvier au matin, on dénombrait 98 personnes dans les urgences de la Côte-Nord, dont 48 en attente de voir un médecin. La durée moyenne de la salle d’attente (la veille) était de 5 h 7.

Au Québec, le taux moyen était de 127 %. On dénombrait 4003 personnes dans les urgences de la province, dont 1 152 en attente de voir un médecin.