Les motoneigistes sont appelés à la prudence, surtout lorsqu’ils sont seuls

La Sûreté du Québec invite les motoneigistes à la prudence en ce début d’année 2025, dans la foulée de plusieurs accidents mortels survenus récemment. Les victimes sont majoritairement des motoneigistes qui ont perdu le contrôle de leur bolide alors qu’ils étaient seuls.

Au cours des deux dernières semaines, le corps policier provincial a répertorié six décès de motoneigistes dans trois régions administratives, à savoir l’Outaouais, la Mauricie et l’Abitibi-Témiscamingue.

Le plus récent événement est survenu jeudi, lorsqu’un homme de 71 ans a perdu le contrôle de sa motoneige et a percuté un arbre dans la Zec du Gros-Brochet, en Haute-Mauricie. Il a été retrouvé inanimé par un passant plusieurs heures après son accident et a succombé à ses blessures à l’hôpital.

Selon la sergente Éloïse Cossette, qui est porte-parole pour la Sûreté du Québec, un élément commun entre les différents incidents récents est que les motoneigistes étaient seuls lors de leur perte de contrôle.

«Dans tous les cas, ce sont des pertes de contrôle d’une seule motoneige. Ça finit souvent qu’on sort du sentier, on heurte un arbre, et puis il y a des blessures graves et des décès qui sont survenus», a expliqué la sergente Cossette.

«On invite les gens qui pratiquent ces sports-là, hors route, à redoubler de prudence, parce que ça commence la saison hivernale avec quand même un certain nombre de décès qui sont survenus de cette façon-là.»

Certains accidents peuvent s’expliquer par un excès de vitesse ou parce que la victime était intoxiquée sur sa motoneige, a convenu la sergente Cossette, mais le fil conducteur entre les différents événements est le fait qu’une seule personne était impliquée.

«Ce ne sont pas des collisions entre deux engins, ce sont vraiment des gens qui perdent le contrôle seuls, donc on invite vraiment les utilisateurs à redoubler de prudence», a-t-elle mentionné.

Afin de diminuer les risques, la Sûreté du Québec suggère aux motoneigistes d’éviter de partir seuls, ou à tout le moins de prévenir un proche de l’itinéraire qu’ils comptent emprunter. Le corps policier leur recommande aussi de respecter la signalisation et d’ajuster leur vitesse en fonction des conditions des sentiers.

Chaque année, une vingtaine de motoneigistes perdent la vie au Québec. En 2023, ce nombre a atteint 27 décès.