Les baleines noires devraient vivre plus de 100 ans : elles meurent vers 22 ans

Les baleines noires de l’Atlantique Nord devraient vivre bien au-delà de 100 ans, mais les menaces qui pèsent sur cette espèce en voie de disparition, notamment la pêche commerciale au crabe et au homard, ont réduit leur durée de vie à une fraction de ce chiffre, selon une récente étude.

Publiée dans la revue «Science Advances», l’étude s’est concentrée sur les baleines franches australes, qui ne sont pas en voie de disparition et peuvent vivre jusqu’à 130 ans. Cependant, comme les baleines franches australes et les baleines noires de l’Atlantique Nord sont étroitement liées, l’auteur principal Greg Breed a déclaré que l’étude «confirmait la triste situation» des baleines qui se rendent au Canada pour se nourrir.

«Je n’ai malheureusement pas été du tout surpris, car nous savons que cette espèce est gravement menacée depuis un certain temps», a indiqué M. Breed, professeur de biologie à l’Université d’Alaska, à Fairbanks, lors d’une récente entrevue.

En moyenne, les baleines noires de l’Atlantique Nord vivent 22 ans, une espérance de vie réduite que M. Breed attribue aux collisions avec les navires, aux enchevêtrements dans les engins de pêche et au changement climatique.

La chasse historique à la baleine, a-t-il ajouté, a aggravé les problèmes de la baleine noire de l’Atlantique Nord, laissant la population avec presque aucune baleine âgée – et peu d’apprentissages pour la jeune génération, notamment sur la façon de naviguer dans l’océan pour trouver de la nourriture alors que le climat change.

«Ce n’est pas rien. C’est vraiment un gros problème.»

Les baleines noires de l’Atlantique Nord ont fait l’objet de chasse jusqu’en 1910 environ, a-t-il expliqué. Étant donné le faible taux de reproduction des animaux, le petit nombre de baleines qui n’ont pas été chassées étaient pour la plupart plus jeunes. Les femelles commencent à donner naissance à l’âge de 10 à 12 ans et se reproduisent une fois tous les trois à cinq ans.

«Elles produisent des baleineaux assez rarement (…) Et les baleines noires de l’Atlantique Nord sont tout simplement frappées par toutes ces menaces créées par l’homme, en particulier l’enchevêtrement dans les engins de pêche», a-t-il soutenu.

Population décimée par la chasse

La baleine noire de l’Atlantique Nord est une espèce en voie de disparition – il reste environ 370 individus à l’état sauvage. Les principales menaces auxquelles elle est confrontée sont les enchevêtrements dans les engins de pêche au homard et au crabe, et les collisions avec les navires commerciaux, deux phénomènes qui peuvent être mortels.

M. Breed souligne que la dernière fois qu’une baleine noire de l’Atlantique Nord a atteint sa durée de vie naturelle, c’était vers 1700 ou 1800, lorsque la chasse à la baleine battait son plein, mais n’avait pas encore décimé la population.

«Mais peu de temps après, les populations de baleines noires de l’Atlantique Nord ont été presque complètement éliminées par la chasse à la baleine, et tous les individus âgés auraient également disparu à cette époque», a-t-il affirmé.

«Parce que pour survivre jusqu’à 150 ans, disons en 1800 ou 1850, il aurait fallu survivre à 70 ans de chasse à la baleine très intense. Et cela aurait été presque impossible.»

Une longue durée de vie, selon l’étude, permet aux animaux de retarder l’âge auquel ils commencent à se reproduire, ou d’avoir des bébés lorsque les conditions sont favorables.

Les «traits du cycle de vie» de la baleine noire de l’Atlantique Nord, comme l’âge auquel elle commence à donner naissance, sont compatibles avec une durée de vie beaucoup plus longue, selon l’étude, ce qui prouve une fois de plus que la moyenne actuelle de 22 ans est atypique et due à une mortalité élevée. Le fait que cette longévité n’ait pas été reconnue a des implications «profondes» pour la compréhension de la biologie fondamentale et de la conservation des baleines, selon l’étude.

Il sera difficile de réparer les torts causés à cette espèce de baleine en raison des pressions économiques exercées par la pêche au homard et au crabe, et des changements climatiques, selon M. Breed.

Efforts de conservation insuffisants

Scott Kraus, chercheur scientifique émérite du New England Aquarium, croit que les recherches de M. Breed sont une autre façon de signaler que la baleine noire de l’Atlantique Nord est en grave difficulté. «Cela signifie que les efforts de conservation au cours des 30 dernières années n’ont pas réussi et qu’ils ne sont pas sur la bonne voie pour empêcher la baleine noire de s’éteindre», a-t-il déclaré.

«C’est en fait un incendie à quatre alarmes.»

Les animaux comme la baleine noire de l’Atlantique Nord fertilisent l’océan, a souligné M. Kraus. Leurs excréments nourrissent l’océan, créant la productivité qui soutient les principales pêcheries, a-t-il ajouté.

Les efforts de conservation sont généralement présentés comme un conflit entre les intérêts économiques et le bien-être de la faune, a-t-il déclaré. Mais il s’agit de présenter la situation comme un affrontement entre les avantages à court et à long terme.

Pour obtenir ces avantages économiques à long terme qui découlent de la présence d’espèces telles que les baleines noires de l’Atlantique Nord, a-t-il indiqué, la pêche et le transport maritime doivent être réglementés et davantage de mesures prises pour contrôler le climat.

«Nous sommes tellement préoccupés par les rapports annuels et les rendements des actionnaires des entreprises que nous ne prêtons pas attention aux conséquences à long terme», a-t-il plaidé.

«C’est la façon dont on fait les calculs.»