Un expert explique quelles résolutions populaires ont un impact positif sur la santé

À la veille de la nouvelle année, l’heure est au bilan, mais aussi aux résolutions que l’on souhaite mettre en place dans les prochains mois.

Boire plus d’eau, effectuer davantage d’activité physique, faire une «détox» après les Fêtes: les résolutions concernant la santé sont nombreuses, autant sur les réseaux sociaux qu’au sein des discussions au cours des célébrations de fin d’année.

Toutefois, est-ce que tous ces objectifs sont réellement bénéfiques pour la santé ? La Presse Canadienne s’est entretenue avec un expert pour démêler le vrai du faux en ce qui concerne des résolutions de fin d’année populaires.

Effectuer une «détox» après les Fêtes

Plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux font la promotion de régimes de désintoxication après la période des Fêtes, où l’on aurait plus mangé et bu davantage d’alcool qu’à l’habitude.

Le Dr Christopher Labos, cardiologue et associé à l’Organisation pour la science et la société de l’Université McGill, explique que l’idée de faire une «détox» provient en fait de l’Antiquité.

«Quand on parle de l’ancienne Grèce, de l’Empire romain, les médecins de l’âge pensaient que la maladie venait de quelque chose de néfaste dans le corps et qu’on devait enlever ça du corps. Alors, ils donnaient toutes sortes de médicaments pour essayer d’évacuer les mauvais esprits et toutes sortes d’autres choses», détaille-t-il, en entrevue.

Même si la science a évolué, «cette idée qu’on doit enlever quelque chose de néfaste de notre corps persiste malgré tout», souligne le Dr Labos. Il indique que les maladies avec lesquelles nous devons aujourd’hui composer nécessitent une réponse beaucoup plus complexe que cela.

«Ce n’est pas nécessaire de faire une détox parce que le foie, les reins, vont enlever les produits néfastes de notre corps. Ce n’est pas nécessaire de faire une détox du foie, le foie lui-même va faire la détox de ton corps», détaille le cardiologue.

Boire plus d’eau

Il est possible que vous ayez déjà aperçu dans des commerces ces immenses bouteilles d’eau graduées par heure, prétendant contenir la quantité d’eau qui devrait être ingérée dans une journée. Plusieurs personnes souhaitent en effet boire plus d’eau au cours de la nouvelle année.

Toutefois, le Dr Labos indique qu’il n’y a pas de quantité minimale d’eau à boire qui est actuellement prescrite.

«Cette idée qu’on doit boire six à huit verres d’eau par journée, ça vient du fait qu’on doit consommer environ six à huit litres de liquide par journée pour reprendre le liquide qu’on perd avec la sueur, avec l’urine et tout ça», explique-t-il. Le cardiologue souligne que l’on perd 1,5 litre d’eau par jour uniquement en raison des produits physiologiques du corps.

Il n’est cependant pas nécessaire de boire six à huit verres d’eau par jour, puisque le liquide qui se trouve dans la nourriture est souvent suffisant pour remplir le corps, indique M. Labos.

«Alors l’idée qu’on doit spécifiquement boire un surplus d’eau n’a aucune base scientifique, ça vient d’une mécompréhension d’un des effets physiologiques avec la balance de liquide dans le corps.»

Consommer moins de café

Le Dr Labos souligne qu’il n’y a pas d’effets néfastes à boire du café si la boisson n’est pas consommée en quantité excessive.

La caféine étant un stimulant, en boire en trop grande quantité pourrait avoir des effets cardiovasculaires, principalement des palpitations, indique-t-il.

«Cependant, la majorité de la population sait qu’à un certain point, il faut limiter la caféine», dit le Dr Labos.

«Le plus grand danger avec le café c’est le sucre, et toutes les choses qu’on ajoute au café», comme de la crème ou de la crème fouettée, qui font que «le café devient plus un dessert qu’une boisson», poursuit le cardiologue.

Il souligne que la caféine en elle-même en quantité restreinte n’entraîne pas d’effets physiologiques importants.

Prendre des suppléments alimentaires et des vitamines

Différentes vidéos d’influenceurs sur le web font la promotion de la prise de suppléments alimentaires ou de vitamines à l’approche du Nouvel An.

Pour le Dr Labos, il s’agit davantage de marketing.

«Si quelque chose avait un bénéfice médical spécifique, ton médecin te le donnerait. Les médecins veulent que les patients soient en santé», affirme-t-il. Il souligne que les médecins donnent de la vitamine D aux patients souffrant d’ostéoporose, ou qu’ils prescrivent des suppléments aux personnes ayant une carence en fer ou en acide folique, par exemple.

«La majorité des suppléments sur le marché n’ont aucun effet sur la santé. Ils ont été étudiés et ils ne font rien. Cependant, ça n’empêche pas quelqu’un de les vendre», affirme le Dr Labos.

«Si vous voyez quelque chose sur le marché, si votre médecin ne vous a pas dit de le prendre parce que vous avez une carence ou un problème spécifique, ça ne vaut pas la peine. Les études ont déjà montré que prendre des vitamines et des suppléments juste comme ça, ça ne fait pas grand-chose.»

Si la prise de ces produits est souvent sans danger, ces suppléments étant éliminés sans apporter de bénéfices, leur consommation peut parfois être dangereuse. Le Dr Labos rapporte que certains produits naturels ont déjà été contaminés par d’autres substances et que cela a représenté un risque pour la santé.

Adopter un régime sans gluten

Si une personne ne vit pas avec la maladiecœliaque ou n’a pas une condition médicale qui nécessite d’éviter le gluten, un régime sans gluten n’apporte pas nécessairement de bénéfices, indique le Dr Labos.

«La seule chose qui va arriver si on évite le gluten, c’est qu’on va manger moins de pâtes, moins de pâtisseries, alors ça se peut qu’on perde du poids si on élimine du gluten, parce qu’on va éliminer toutes les choses qui ont beaucoup de sucres et de (calories)», explique-t-il.

L’élimination du gluten n’a donc pas d’effet direct sur la santé des personnes qui n’ont pas de conditions qui nécessitent d’éviter le gluten.

Faire plus d’activité physique

Pour le Dr Labos, faire de l’activité physique est une résolution qui est assurément bonne pour la santé, alors que tout le monde peut bénéficier de bouger davantage.

«L’activité physique est toujours importante, ça va aider à la santé cardiovasculaire. Et ce n’est pas compliqué, même 30 minutes par jour avec une marche simple, ça aura de grands bénéfices cardiovasculaires», explique-t-il.