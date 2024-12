Ressource Le Phare à Port-Cartier : perte totale, mais pas de blessé

Toutes les ressources du Service incendie de Port-Cartier ont été mobilisées par l’important feu au centre de tri de Ressource Le Phare. Heureusement, tous les employés sur place ont pu être évacués sans encombre et le feu semble sous contrôle.

Nicolas Mayrand, directeur général de la Ville de Port-Cartier, a été en mesure de donner au Nord-Côtier des informations supplémentaires sur le feu qui a détruit une partie du centre de tri de Ressource Le Phare, à Port-Cartier.

« Le feu est au niveau du centre de tri, c’est la seule partie qui a été atteinte par les flammes. C’est un brasier très important, on ne sait pas à ce moment-ci quelle en est l’origine. Toute notre équipe de pompiers de la Ville et la brigade d’ArcelorMittal sont sur place. On a réussi à protéger un dôme rempli de différentes matières et les bureaux administratifs », résume le dg.

Plus de détails seront disponibles quand le feu aura été analysé.

« On demande aux gens du secteur de garder les portes, fenêtres et échangeurs d’air fermés pour une partie de la journée. Présentement, le feu est un peu plus sous contrôle, mais on aura plus de détails au courant de la journée », précise-t-il.

Tout le monde est sain et sauf. « Oui, il y avait des travailleurs sur place, mais on ne dénombre aucun blessé. Tout le monde a pu évacuer à temps. Le feu a débuté vers l’heure du midi à peu près, selon ce qu’on a pu voir apparaître sur les réseaux sociaux », avance M. Mayrand.

« Ça finit mal l’année, disons. On a eu des belles nouvelles, mais ça vient assombrir le bilan, disons », résume pour sa part le maire Alain Thibault.

La cause de l’incendie demeure inconnue. Une enquête sera ouverte, selon le maire.

« Le centre de tri est une perte totale. En ce qui concerne la Ville, au retour du congé, on va tout mettre en place pour pouvoir doter la Ville d’un centre de tri pour le recyclage. On traite les matières recyclables de Sept-Îles aussi. On parle de plusieurs tonnes par année », indique le maire.

Le service devra être remis sur pied « rapidement ». « En attendant, les matières recyclables vont devoir être acheminées ailleurs temporairement. Mais pour le moment, on ne sait pas comment ça va se déployer », conclut Alain Thibault.