Les moments culturels marquants de 2024

La vitalité culturelle, ses acteurs, voici ce qui ressort de l’année 2024 sur l’est de la Côte-Nord.

Innu Nikamu a mis le paquet

Bryan Adams, Flo Rida [malgré son retard], Aqua et Samantha Fox, des artistes de renommée internationale qui ont foulé la scène du Festival Innu Nikamu, à quelques 700 kilomètres et plus des grands centres de la province, à Mani-utenam. L’organisation de l’un des plus grands festivals de musique autochtone sur le continent a versé dans la nostalgie pour souligner ses 40 ans du 30 juillet au 4 août. Les artistes autochtones ont aussi animé l’événement. Pas moins de 30 000 festivaliers ont assisté aux différents spectacles offerts. Et rappelons-le, cet événement, sur l’ancien site du pensionnat est sans alcool.

Le mentor de la musique autochtone s’est éteint

La musique autochtone a perdu son pionnier le 12 juillet alors que Philippe Mckenzie s’est éteint. Il est celui qui a ouvert la voie au Florent Vollant et autres. Il a cofondé Innu Nikamu. Il a marqué des générations d’artistes. Vincent Vallière lui a d’ailleurs rendu hommage aux Vieux-Quai en Fête.

« J’ai toujours une pensée pour Philippe Mckenzie. Beaucoup de monde autour de moi ont une pensée pour Philippe, c’est sûr, parce qu’il a été un de ceux qui ont inventé la musique en innu chez nous », a dit Florent Vollant.

« Pourquoi nous on est là et qu’on chante : les Scott-Pien, Matiu, Maten, Kanen… je pourrais en nommer beaucoup d’autres. Pourquoi on sort avec notre guitare dans les mains ? Ça vient de là, ça vient de Philippe et de d’autres », a mentionné Shauit.

Philippe Mckenzie a rendu l’âme en juillet, mais ce qu’il a fait pour la musique autochtone restera. Photo Facebook Philippe Mckenzie

Pour l’amour du livre

9 700 visiteurs, 450 séances de dédicaces, 24 prescriptions littéraires, 17 grands entretiens et 6 tables rondes, des chiffres qui résument les quatre journées d’activités de la 40e édition du Salon du livre de la Côte-Nord, tenu à Sept-Îles, du 25 au 28 avril.

« Ce fut tout un honneur d’avoir été président d’honneur du Salon du livre de la Côte-Nord. J’ai fait de très belles rencontres et aussi de belles découvertes lors de cet événement fécond en émotions et en trouvailles enrichissantes. Merci de rester fidèles à votre territoire et de lui rendre un si bel hommage », a commenté le président d’honneur, Zachary Richard.

« Bénévoles, exposants, auteurs et visiteurs, tous étaient réunis dans un esprit festif autour de l’amour du livre. C’est ça aussi Livresse ! Je pense qu’on se souviendra longtemps de cette 40e édition ! », a souligné la directrice générale, Mélanie Devost.

Une photo de famille avec plusieurs des acteurs de la 40e édition du Salon du livre de la Côte-Nord. Photo Tipou Productions

Un succès pour le VQEF

Les organisateurs du Vieux-Quai en Fête Alouette parlent d’un véritable succès pour la 30e édition qui avait lieu du 11 au 14 juillet. « Nous sommes fiers de partager que cette édition a été un véritable succès, rassemblant un impressionnant nombre de participants et offrant des moments mémorables à tous les festivaliers », a indiqué le comité.

On estime que 9 000 personnes ont pris part aux soirées spectacles se déroulant sur la scène Loto-Québec. Le samedi soir, qui mettait en vedette Maten, Kaïn et Orloge Simard, a été le plus achalandé avec 4 000 festivaliers au rendez-vous. Et pour le jeudi, Pagliario a remplacé Marjo au pied levé.

Orloge Simard sur la scène du Vieux-Quai en Fête. Photo Normand Lahaine

Florent Vollant, bien présent

Même s’il se fait moins présent dans les médias, on ne peut passer sous silence la dernière année de Florent Vollant. L’artiste a lancé, en mars, un nouvel album, Tshitatau, qui figure notamment au septième rang du palmarès des 15 meilleurs albums de l’année 2024, selon le journal Le Devoir. Il a aussi renoué le temps d’un spectacle avec Claude Mckenzie pour le retour de Kashtin pour le 40e Festival Innu Nikamu. Un album hommage lui sera dédié dans les premiers mois de 2025 avec la participation, entre autres, de Richard Séguin, Mara Tremblay, Dumas, Marc Déry, Annie Blanchard et Émile Bilodeau, en plus d’artistes du milieu autochtone.