Ce que vous avez aimé lire cette année

Qu’est-ce que vous avez aimé lire en 2024 ? Voici les 10 articles les plus populaires de l’année, sur le web.

1. Claude Dubois touché par Kashtin à Innu Nikamu – 27 815 vues

Le chanteur Claude Dubois était parmi les quelques privilégiés qui ont pu observer la répétition de Kashtin, en après-midi, sur la scène d’Innu Nikamu. Il a été grandement touché et s’est précipité à la rencontre de Florent Vollant à l’arrière-scène, moment capté sur le vif par Le Nord-Côtier. Comme on dit, il fallait être là !

2. Trafic de cocaïne : l’identité des possibles membres arrêtés du Blood Family Mafia

connue – 26 573 vues

Une hausse de la violence armée a marqué l’année sur la Côte-Nord. En septembre, les autorités ont arrêté six individus, lors d’importantes perquisitions à Sept-Îles. On apprend alors leur identité et qu’ils seraient reliés au Blood Family Mafia (BFM), ce gang qui mène une guerre de territoire aux Hells Angels, pour la revente de stupéfiant.

3. Le McDonald’s de Sept-Îles fermera dimanche – 17 050 vues

Un petit texte pour annoncer que, pendant ses rénovations, le McDonald’s de Sept-Îles sera fermé le dimanche. Comme quoi, on l’aime notre McDo à Sept-Îles !

4. Des lettres inhabituelles distribuées par la Sûreté du Québec à Sept-Îles – 15 886 vues

Le week-end de la fête du Travail a été assombri par une fusillade en plein jour, dans un quartier résidentiel de Sept-Îles. Après cet événement perturbant, la Sûreté du Québec a fait la distribution de lettre dans le quartier Mgr-Blanche. Les autorités souhaitaient rehausser « le sentiment de sécurité » des citoyens, en y a rappelant sa présence et l’importance de partager des informations avec elle.

5. Une poursuite policière sur la route 138 à Sept-Îles se termine par quatre arrestations – 14 419 vues

Une poursuite policière à grande vitesse sur la route 138 n’est pas passée inaperçue, en février, entre Sept-Îles et Port-Cartier. À bord d’une voiture volée, quatre individus ont tenté de fuir les policiers. La course s’est terminée sur le Chemin de la Pointe-Noire, où ils ont tous été arrêtés.

6. Importante saisie de Pêches et Océans à Havre-Saint-Pierre – 12 771 vues

Pêches et Océans Canada a remis à l’eau des homards et des crabes pêchés illégalement à Havre-Saint-Pierre, entre juin et juillet. En tout : 145 casiers à homard, 24 casiers à crabe des neiges et 19 filets entre Havre-Saint-Pierre et Rivière-Saint-Paul.

7. Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine – 12 192 vues

Notre petite chronique du samedi matin, pour contribuer à alimenter vos conversations du brunch ou du souper. On vous facilite la tâche, en rassemblant les incontournables de la semaine, en un seul clic.

8. En cinq minutes, elle décide de quitter Montréal pour Natashquan – 10 297 vues

Qui n’a jamais rêvé de tout lâcher pour recommencer ailleurs ? Ce genre de récit nous inspire. On aime parfois s’y projeter. Cette histoire d’une CPA de Sainte-Julie, en banlieue de Montréal, tombée en amour avec Natashquan, vous a visiblement touchée.

9. Orignaux frapper par une camionnette : le conducteur plaidera coupable – 10 282 vues

Michael Montigny a fait tristement sensation sur le web, après s’être filmé en train de pourchasser des orignaux à bord de son pick up. L’homme accusé de cruauté animale a vu son dossier reporté à maintes reprises devant les tribunaux. Or, aux dernières nouvelles, il aurait finalement choisi de plaider coupable, dans le cadre d’une sentence commune qui aurait été déterminée par la défense et la Couronne. Le dossier devrait se conclure en janvier.

10. Sept-Îles : elle opère une garderie illégale et refuse de fermer – 9 151 vues

Cette histoire choquante est venue mettre en lumière concrètement les conséquences du manque de places en garderie. Après trois jugements de la Cour supérieure lui ordonnant de fermer définitivement, Patricia Boucher continuait d’opérer illégalement une garderie. Le ministère de la Famille disait craindre pour la sécurité des enfants, mais ça ne l’a pas empêché de recommencer à une adresse différente. Publiée en novembre, cette histoire a quand même eu le temps de se faufiler dans le top 10 des plus lues de l’année. En espérant que plusieurs auront été sensibilisés. La suite du dossier devant les tribunaux est attendue en 2025.