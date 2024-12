Un Noël innu après des années au pensionnat

Ce n’est qu’à l’âge de 30 ans que la survivante des pensionnats, Noella Mckenzie, a pu vivre enfin un vrai Noël traditionnel innu, en famille.

Noella Mckenzie, 72 ans, native de Maliotenam, est une survivante des pensionnats.

Elle raconte ne pas avoir vécu beaucoup de Noëls traditionnels, puisqu’elle n’était pas avec sa famille. Lors de ses années au pensionnat, elle vivait des célébrations qui ne correspondaient pas aux valeurs autochtones.

« Je n’ai pas vécu de Noël authentique comme mes ancêtres », dit-elle. « Mais j’ai vécu un Noël dans la forêt avec ma famille », se souvient-elle.

Ce moment est arrivé environ à l’âge d’environ trente ans. Sa famille et elle se sont rendues dans la forêt pour célébrer un Noël aux valeurs innues.

Noella Mckenzie précise qu’il n’y avait pas de cadeaux. Une Noël en toute simplicité.

« On vivait une vie simple », dit-elle. « C’était mieux qu’aujourd’hui. Plus uni, beaucoup de partage, on avait tout ce qu’il fallait pour réveillonner dans la simplicité et l’amour ».

Repas traditionnel, chants innus, chasse en famille et réveillon dans une tente en forêt étaient au programme.

« Nos parents chantaient des cantiques de Noël en Innue », raconte la dame. « Après, c’était le réveillon avec tout ce que mes parents avaient tué pendant l’automne. »

Castor, viande séchée, caribou, graisse de caribou, perdrix blanche et banique étaient au menu. Le repas se déroulait sous la tente, à la lueur d’une chandelle.

« Que c’était bon de manger la veille de Noël ! Les mets étaient bien préparés et tout était succulent », dit-elle. « Mon Dieu que j’aimais ça. Ça me manque. »