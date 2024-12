Alcool et motoneige ne font pas bon ménage

Le temps des fêtes est un moment propice aux festivités dans les chalets. Mais pour que ces moments restent dans la mémoire positivement, et non en raison d’un drame, la prudence est de mise. L’alcool, la vitesse et la visibilité réduite sont les principales causes d’accidents de motoneige.

La Sûreté du Québec (SQ) a répertorié 35 décès liés à la motoneige pour le territoire de la Côte-Nord-Saguenay-Lac-Saint-Jean, de 2015 à 2020. Seulement trois de ces décès sont des femmes. Pour le même secteur, au total 74 personnes ont subi des blessures graves et 237 des blessures légères.

Au Canada, on compte 510 décès liés à la motoneige entre 2013 et 2019, selon les plus récentes statistiques.

Le pilote automobile et expert en sécurité routière, Bertrand Godin propose quelques conseils pour un temps des fêtes sécuritaire au chalet.

Prudence

« Les gens ont tendance à baisser la garde, en se disant qu’on est dans un sentier et qu’il n’y a pas de policiers », dit-il. « Si on fait des lois, ce n’est pas dans le but d’être répréhensible, mais bien de protéger la population et de faire comprendre les dangers. »

Avec les conditions changeantes des sentiers, cela s’avère encore plus vrai. Le vent peut créer des valons, ou la neige peut réduire la visibilité. À ces temps-ci de l’année, il faut se méfier des cours d’eau.

« Oui il y a de la neige, mais elle est très molle et on a vite fait de toucher le sol. De mauvaises surprises attendent les motoneigistes », dit M. Godin.

Concentration

Bertrand Godin rappelle que conduire demande toutes ses facultés. Que ce soit la fatigue, la prise de médicament, l’alcool, la drogue, cela affecte la capacité d’analyser et d’agir en conséquence.

« On met plus de temps à voir quelque chose, même des fois le niveau d’attention est loin d’être optimal », dit-il.

Le facteur humain est non négligeable. « Le stress, la pression qu’on se met, que les autres nous mettent, les challenges que les gens nous lancent », dit-il. « Il faut se dire que les sentiers ne sont pas des pistes de course ».

« Les motoneiges sont ultras performantes et les gens sont en confiance, parce qu’elles sont stables. Jusqu’au moment où on a mal évalué le sentier », dit l’expert en conduite.

Pour une promenade en toute sécurité, Bertrand Godin suggère de diminuer la vitesse, analyser la surface, suivre un cours de conduite si nécessaire, laisser un conducteur plus expérimenté prendre place derrière le volant, apprendre à connaître « sa machine », ne pas suivre de trop près un autre motoneigiste et d’avoir toutes ses capacités au moment de conduire.

Prévoir

Puisqu’en forêt il n’y a pas d’autres moyens de transport pour rentrer à la maison, prévoir le retour est essentiel.

« On le sait, le jugement est meilleur avant la consommation d’alcool », dit-il. Prévoir le déroulement est recommandé.

Soit de se donner comme règle de ne pas consommer d’alcool, choisir un conducteur désigné, boire des cocktails sans alcool, ou de planifier dormir au chalet.