46 arrestations pour conduite avec capacités affaiblies en une journée

Une journée de sensibilisation nationale d’opérations en sécurité routière de la Sûreté du Québec a permis de procéder à 46 arrestations pour capacité de conduire affaiblie.

Plus de 300 points de contrôle routier ont été organisés conjointement par l’ensemble des partenaires, dont la SAAQ, pour cette journée qui s’est déroulée le 12 décembre.

D’autre part, des vérifications en matière de conformité des pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale ont été réalisées par la même occasion et ont mené à la signification de plus de 150 constats d’infraction.

L’ensemble des partenaires continuera d’intervenir tout au long de la période des fêtes.

Rappelons que la capacité de conduire affaiblie par l’alcool ou la drogue demeure l’une des principales causes de décès sur les routes du Québec. Entre 2018 et 2022, en moyenne, l’alcool était en cause dans 25% des collisions mortelles et dans 15% des collisions avec blessés graves, souligne la Sûreté du Québec dans son communiqué.

De plus, la SQ indique que d’estimer son propre taux d’alcool avant de prendre le volant présente des risques importants et est conséquemment à proscrire. L’effet d’une seule consommation ne doit en aucun cas être sous-estimé. Lorsqu’on consomme, alcool ou drogue, on ne conduit pas.