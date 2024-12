Votre chronique immobilière : Vendre sa propriété en hiver : pourquoi pas?

En cette période festive, toute l’équipe de Via Capitale Horizon tient d’abord à vous souhaiter de joyeuses fêtes! Que cette fin d’année soit remplie de moments chaleureux en compagnie de vos proches.

Choisir le bon moment pour afficher sa maison est une étape cruciale de la vente. Plusieurs facteurs peuvent influencer votre choix; comme les conditions économiques, votre situation personnelle et les saisons. Beaucoup de gens pensent que la fin de l’automne et le début de l’hiver ne sont pas des temps idéaux pour inscrire leur bien. Cependant, cette période plus calme offre une opportunité unique : la faible concurrence! Vous pouvez profiter d’un marché plus concentré et des acheteurs motivés. Examinons ensemble pourquoi les mois à venir pourraient être l’occasion idéale pour vendre votre propriété.

Un climat économique favorable

Avec la récente baisse du taux directeur de la Banque du Canada à 3,25 %, les acheteurs peuvent bénéficier de conditions de financement plus avantageuses. Un taux d’intérêt plus bas signifie souvent des coûts hypothécaires réduits, ce qui pourrait attirer davantage d’acheteurs et faciliter la vente de votre propriété cet hiver.

Prise de possession flexible

N’oubliez pas que l’offre d’achat et la prise de possession représentent deux étapes distinctes du processus immobilier. Vous pouvez très bien vendre votre propriété en hiver et n’y déménager qu’au printemps ou à l’été. Pas besoin de braver le froid! Tout dépend des attentes des parties concernées. Il est possible de convenir d’une date de transfert plus tardive, adaptée à votre emploi du temps et aux conditions météorologiques.

L’avantage des nouvelles technologies

De plus, avec nos outils modernes, les tempêtes de neige ne sont plus un obstacle aux visites. Ceux-ci permettent aux acheteurs potentiels de découvrir votre maison à tout moment, sans avoir à se déplacer. Grâce aux visites guidées virtuelles, aux photos professionnelles et aux vidéos de haute qualité, ainsi qu’à une documentation détaillée en ligne, votre bien peut être présenté de manière immersive et accessible, quelle que soit la saison.

Derniers trucs pour faciliter la vente

Ne laissez pas les idées reçues sur l’hiver vous empêcher de vendre si c’est ce que vous souhaitez. Le marché concentré favorise la visibilité et vous offre le temps de faire des choix éclairés. Voici quelques conseils pratiques pour une vente réussie en cette période :

Déneigez impeccablement vos accès : entrée de garage, allée piétonne et escaliers. Installez un bon éclairage extérieur, crucial pour les visites en fin d’après-midi. Gardez des photos de votre aménagement paysager en été à disposition. Maintenez une température agréable dans toutes les pièces (21-22 °C). Documentez les rénovations et améliorations énergétiques (un atout majeur!).

Visitez notre site pour découvrir comment nous courtiers peuvent vous aider à réaliser votre rêve, en toute sérénité. Votre maison idéale vous attend, et nos courtiers seront prêts à vous accompagner.

Joyeuses fêtes à tous!

Jean-Maxime Mercier

Dirigeant d’agence – Via Capitale Horizon, chef de file de l’industrie immobilière dans l’est du Québec