Le Port de Sept-Îles récompense cinq étudiants universitaires

Cinq étudiants à la maîtrise ou au doctorat, dont les travaux portent sur la baie de Sept-Îles, ont vu leur travail être récompensé.

Le Port de Sept-Îles (PSI) remet des bourses pouvant totaliser jusqu’à 50 000 $ aux cinq lauréats des prix de la réussite ÉcoZone. Le dévoilement des gagnants a eu lieu lors d’une cérémonie le 17 décembre 2024 à l’Université Laval.

Les cinq lauréats sont Neha Joshi, Charlène Lefebvre, Sabrina Allard, Lydiane Bélanger et Patricia Cloutier-Maden.

« Au nom du Port de Sept-Îles, nous tenons à féliciter les récipiendaires et finissantes pour leur persévérance académique et les remercier pour l’intérêt porté envers l’une des plus belles baies en Amérique du Nord », affirme le président-directeur général du Port de Sept-Îles, Pierre D. Gagnon.

La remise de ces bourses survient près de cinq ans après le lancement de la Chaire de recherche sur les écosystèmes côtiers et les activités portuaires, industrielles et maritimes (ÉcoZone) par le PSI, l’Université Laval et l’Institut nordique de recherche en environnement et en santé au travail (INREST). Le PSI et l’INREST avaient alors respectivement confirmé des contributions annuelles de 100 000 $ pendant 5 ans pour soutenir la mise sur pied et les travaux de recherche de la Chaire. La Chaire ÉcoZone consiste à améliorer les connaissances sur le fonctionnement des écosystèmes côtiers en zones industrielles et portuaires dans le but d’identifier les pratiques qui assureront une gestion durable de ces environnements.