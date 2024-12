Justin Trudeau remaniera son cabinet vendredi

Au cœur d’une tempête politique où les appels à sa démission se sont multipliés cette semaine au sein même de son caucus, le premier ministre Justin Trudeau va procéder à un remaniement ministériel vendredi matin.

Une cérémonie d’assermentation des nouveaux ministres aura lieu vendredi à Rideau Hall, la résidence de la gouverneure générale, a confirmé à La Presse Canadienne une source gouvernementale qui n’était pas autorisée à s’exprimer publiquement.

Ce rebrassage des portefeuilles survient à la fin d’une semaine mouvementée à Ottawa, au cours de laquelle la ministre des Finances, Chrystia Freeland, a démissionné avec fracas, le jour même du dépôt de la mise à jour économique.

Avant la démission choc de la numéro 2 de son gouvernement en début de semaine, M. Trudeau préparait déjà un remaniement pour remplacer cinq ministres qui avaient annoncé qu’ils ne se présenteraient pas aux prochaines élections.

Le premier ministre devrait également nommer un nouveau ministre de la Sécurité publique, puisque Dominic LeBlanc en a désormais plein les bras avec les affaires intergouvernementales et, depuis lundi, les finances.

Être ministre des Finances «c’est un défi de taille», a-t-il résumé jeudi en conférence de presse, après avoir raconté que, depuis sa nomination, il a pris part à une réunion avec ses homologues du G7 et les gouverneurs des banques centrales, avoir discuté avec le gouverneur de la Banque du Canada Tiff Macklem, et qu’il commence à préparer l’éventuel budget du printemps.

Les cinq ministres qui ne seront pas candidats aux prochaines élections sont: la ministre du Revenu national, Marie-Claude-Bibeau, le ministre du Logement, Sean Fraser, la ministre des Sports, Carla Qualtrough, le ministre des Affaires du Nord, Dan Vandal, et la ministre responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario, Filomena Tassi.

Il est courant que les ministres qui ne seront plus candidats aux prochaines élections soient remplacés avant le scrutin.

Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor, et Ginette Petitpas Taylor, ministre des Affaires des anciens combattants, occupent toutes deux un double portefeuille, après les départs de Pablo Rodriguez aux Transports et de Randy Boissonnault à l’Emploi et aux Langues officielles.

«Une semaine difficile»

Tous ces changements surviennent alors que M. Trudeau fait face à des appels croissants, de son propre caucus, à quitter la direction du Parti libéral du Canada à la suite de la démission de Mme Freeland.

«Ça a été une semaine difficile», a reconnu le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, en entrevue de fin d’année avec La Presse Canadienne.

M. Guilbeault a minimisé la grogne de cette semaine, la qualifiant de «chicanes de maisonnées». Selon lui, Justin Trudeau a la légitimité d’être le chef libéral «parce qu’il a été élu non pas par le caucus du Parti libéral, mais par l’ensemble des membres».

Le ministre LeBlanc, un fidèle de M. Trudeau, a également assuré que «oui» le premier ministre conserve le plein soutien du cabinet pour demeurer à la tête du parti.

Or, de nombreux élus libéraux réclament ouvertement qu’il tire sa révérence. Le premier à avoir réclamé sa démission, Wayne Long, a estimé à voix haute, mardi, qu’«entre 40 et 50 élus», dont «facilement» cinq ministres, partagent désormais son point de vue.

Dans un message sur les réseaux sociaux, le député torontois Rob Oliphant, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères, a déclaré qu’il avait demandé une «réunion urgente» de l’exécutif de son association de circonscription jeudi soir avant de prendre position publiquement sur la question du leadership de son chef.

«Ce qui est le mieux pour le Canada vient en premier et notre parti vient en second», a écrit M. Oliphant sur X.

M. Trudeau a déclaré à son caucus, lors d’une réunion d’urgence lundi, qu’il est en réflexion, y compris sur son avenir.

– Avec des informations de David Baxter à Ottawa et de Stéphane Blais à Montréal