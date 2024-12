Hausse de taxes de 3,2 % à Havre-Saint-Pierre en 2025

Les Cayens devront composer avec une hausse de taxes municipales de 3,2% en 2025.

La municipalité de Havre-Saint-Pierre a déposé ses prévisions budgétaires le mardi 17 décembre.

Pour la maison moyenne à Havre-Saint-Pierre, évaluée à 244 770 $, cette hausse de taxes représente un montant de 83,58 $.

Le dépôt d’un nouveau rôle d’évaluation fait que la valeur moyenne des maisons a augmenté d’environ 22,8 %. La municipalité a donc revu le taux de taxes à la baisse afin de minimiser l’impact sur le compte de taxes annuelles. Il passe de 1,0688$ à 0,90$.

Pour ce qui est de la tarification des services, elle s’élève à 500,35$, soit 213,80 $ pour la fourniture d’eau et 286,55 $ pour la collecte des déchets.

Taxation Havre-Saint-Pierre en 2025. Image municipalité de Havre-Saint-Pierre

Le budget 2025 comprend des dépenses de 13,2 M$. Une augmentation de 6% par rapport à 2024.

« On y va d’une augmentation qui semble raisonnable. Cela nous prépare pour l’avenir parce qu’on va avoir de très gros projets qui s’en viennent [le nouvel aréna et les nouveaux puits d’eau potable]. En stabilisant bien notre budget cette année, on devrait être capable d’avoir des hausses de taxes raisonnables dans les prochaines années », affirme le maire de Havre-Saint-Pierre, Paul Barriault.

Le programme des immobilisations englobe des investissements de 2,6 M$ en 2025. Cela inclut le prolongement de la rue Cométique (600 000$), le pavage des rues (200 000$) et des travaux de réfection de l’aréna Denis-Perron (200 000$).

Un montant de 600 000$ est budgété pour 2026 afin de faire l’acquisition d’un camion-échelle. Ce véhicule deviendra nécessaire avec l’ouverture de la Maison des aînés qui est un bâtiment de quatre étages.