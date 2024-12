Un nouveau dégât d’eau à l’aréna Conrad-Parent

À l’heure où les opposants au projet de nouvel aréna à Sept-Îles peuvent signer un registre, un autre épisode de la désuétude de l’aréna Conrad-Parent est rapporté.

Pour une deuxième fois en moins d’une semaine, de l’eau s’est retrouvée dans la section des locaux et de la chambre des arbitres, sous les gradins populaires.

« Ça n’a pas de sens. On sent l’air passer entre les briques de la structure. Avec l’eau et la font e de la neige, ça entre », indique le superviseur des arénas de la Ville de Sept-Îles, Éric Smith, découragé par la situation. « Ça prend un nouveau bâtiment », clame-t-il.

Une infiltration d’eau à partir de la fondation avait aussi été signalée la semaine dernière dans ce même secteur.

Depuis septembre, les problèmes s’accumulent au vétuste aréna Conrad-Parent : glace qui a tardé à geler en septembre, de la pluie qui tombait par le toit à une vingtaine d’endroits au début octobre et le retrait du tableau indicateur central en raison d’un signe de vieillissement au niveau du système d’accrochage.