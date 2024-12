Station Gallix | Sortez vos skis et votre planche

La Station Gallix a été épargnée par la pluie reçue en ville mardi. « Nous, c’est tombé en neige », de dire le directeur général, Mathieu Gaudreault. L’ouverture de la saison se fera donc le jeudi 19 décembre, dès le matin.

Après un début de saison retardée lors des trois dernières années, la Station Gallix pourra enfin faire profiter des sports de glisse aux adeptes pour le temps des Fêtes.

« On est vraiment content. Ça va faire descendre la pression », assure Mathieu Gaudreault.

Pour jeudi et vendredi, il sera possible de dévaler les pentes accessibles de 9h à 15h30. Avec le congé qui est déjà lancé pour les étudiants des cégeps et des universités, le directeur s’attend de voir du monde.

Il en attend encore plus pour samedi alors que la Station sera ouverte de jour et de soir.

L’équipe de la Station aura le portrait des pistes qu’elle peut ouvrir que jeudi matin. « L’état des pistes est confirmé avec la patrouille le matin même et c’est à elle que revient la décision d’ouverture d’une piste », indique le directeur général.

Les activités de la journée familiale auront lieu le 28 décembre. On parle ici de tour de poney avec Petits Trots en fête, géocaching, soit une chasse au trésor présenté par X-plore Plein Air, ainsi qu’initiation en groupe pour les enfants de 5 à 8 ans (avec location d’équipement pour seulement 30 $ – sur réservation).