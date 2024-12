Mise en service de l’usine Carbonity à Port-Cartier

L’entreprise Carbonity amorcera bientôt la production de son biochar dans son usine de Port-Cartier.

La période de mise en service est en cours. Après celle-ci, l’entreprise pourra aller de l’avant avec la production de biochar.

La production initiale de Carbonity sera de 10 000 tonnes de biochar par an.

« Ultimement, l’objectif visé est une capacité de production de 30 000 tonnes », affirme Michel Gagnon, chef de la direction d’Airex Énergie et président du conseil d’administration de Carbonity.

Annoncée en juillet 2023, l’usine de biochar est située sur les terrains de Rémabec à Port-Cartier. Un bâtiment qui abritait autrefois une usine de pâtes et papiers, Rayonier Québec, a été converti. Le projet est estimé à 45 M$. Une aide de 16,2 M$ est octroyée par le gouvernement du Québec. Le fédéral soutient le projet à une hauteur de 10,5 M$.

L’usine de biochar Carbonity est un partenariat entre Airex Énergie, SUEZ et le Groupe Rémabec. M. Gagnon se dit confiant quant au succès de ce projet étant donné la force des trois partenaires qui apportent chacun leur expertise.

SUEZ est une entreprise de plusieurs milliards qui connaît très bien le marché du biochar. Airex Énergie a la meilleure technologie au monde pour produire le biochar et le Groupe Rémabec fournit la matière nécessaire pour la production du biochar, résume M. Gagnon.

Bien que le bâtiment qui allait accueillir Carbonity n’était pas dans un état parfait, les travaux se sont bien déroulés. Certains ajustements ont été nécessaires afin d’accommoder les équipements au bâtiment, mentionne Michel Gagnon.

À terme, l’usine emploiera 75 personnes. Le recrutement est en cours et un directeur général a été embauché.

« Jusqu’à présent, on a quand même reçu plusieurs CV, alors on est dans ce processus », mentionne M. Gagnon. L’embauche devrait être complétée vers le mois de février. Pour l’instant, le démarrage se fait notamment avec employés d’Airex et de Rémabec.

Le biochar de Port-Cartier sera produit à partir de résidus forestiers fournis par Rémabec. Le produit est obtenu par un processus de pyrolyse.

Carbonity a pour objectif de devenir la plus grande usine de biochar en Amérique du Nord, et l’une des plus importantes au niveau mondial. Photo courtoisie

Carbone

Le biochar est reconnu pour sa capacité à séquestrer le carbone. D’ailleurs, au printemps 2024, Carbonity a signé une entente avec la multinationale Microsoft. Le géant des technologies procédera à l’achat de 36 000 crédits carbone pour les trois prochaines années.

« Le marché de la séquestration du carbone, il est fou, mais il n’y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables d’en vendre au marché. C’est une belle fenêtre d’opportunité qu’on a pour nous », conclut Michel Gagnon.