La santé au cœur des priorités en 2025 pour Kateri Champagne Jourdain

C’est le dossier de la santé sur la Côte-Nord qui risque de retenir l’attention de la députée de Duplessis et ministre de l’Emploi, Kateri Champagne Jourdain, en 2025.

L’agrandissement de l’Hôpital de Sept-Îles se fait toujours attendre. La ministre espère pouvoir annoncer de bonnes nouvelles en 2025 à ce propos.

« Ce projet poursuit son cours. On a fait des investissements majeurs. Dernièrement, on inaugurait la nouvelle unité de psychiatrie. Ce sont des travaux majeurs qui s’imbriquent dans la rénovation de l’hôpital », dit-elle. « On attend des nouvelles pour le dossier de l’hôtel de ville en début d’année 2025 », poursuit-elle.

Au niveau du personnel hospitalier, l’objectif de mettre fin à la main-d’œuvre indépendante aura présenté son lot de défis en 2024. La mise en place d’une équipe volante qui compte actuellement 84 personnes représente une solution temporaire, admet la députée.

« On met en place par les actions de notre gouvernement un contexte qui va permettre de livrer de meilleurs soins au Nord-Côtier », dit-elle.

Elle cite le projet de loi 67 qui donne une plus grande accessibilité aux services pharmaceutiques pour la population. Il y a aussi le gouvernement qui veut obliger les nouveaux médecins à travailler au moins cinq ans dans le public.

L’éducation sera aussi au cœur des priorités.

« On travaille fort pour que les enseignants aient des ressources et du soutien pour bien faire leur travail. On veut aussi s’assurer que nos enfants réussissent », dit-elle.

Réalisations

Parmi les réalisations du gouvernement lors de l’automne 2024, c’est la nouvelle version du Programme d’accès aérien aux régions (PAAR) dont la députée et ministre se dit fière.

« Ça vient vraiment répondre au besoin de la Côte-Nord », affirme-t-elle. Le fait que les vols interrégionaux seront désormais admissibles viendra favoriser particulièrement les gens de la Basse-Côte-Nord, qui veulent obtenir un vol pour Sept-Îles, par exemple.

Également, la réduction sera appliquée directement à l’achat du billet auprès du transporteur aérien, donc les gens n’auront plus besoin d’attendre un remboursement. Les OBNL pourront aussi profiter du programme. Cela pourra donc être profitable pour des équipes sportives de la Basse-Côte-Nord, par exemple, qui souhaite participer à une compétition à l’extérieur.

Elle souligne aussi un investissement de 8,5 M$ du gouvernement du Québec pour réaliser des travaux d’infrastructures d’eau potable à l’île d’Anticosti et la lutte contre la violence. Le ministre de la Sécurité publique, Francois Bonnardel, était d’ailleurs sur la Côte-Nord au début décembre pour venir rencontrer les élus et des membres des forces policières.