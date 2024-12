Champion cède 49 % du projet Kami à des sociétés japonaises

Champion Iron a conclu une entente avec deux sociétés japonaises pour leur participation à hauteur de 49 % dans le projet Kamistiatusset.

Kami est un projet de minerai de fer de qualité réduction directe (RD) situé dans la Fosse du Labrador, près de la frontière est du Québec. L’emplacement est à proximité des infrastructures de la mine du Lac Bloom. L’objectif serait d’y produire environ 9 millions de tonnes par année.

Nippon Steel Corporation, le plus grand aciériste du Japon, et Sojitz Corporation, qui agit à titre de partenaire commercial pour Champion depuis la remise en service du Lac Bloom en 2018, ont conclu une entente « contraignante » avec Champion Iron pour la détention conjointe et le développement du projet Kami.

« Les partenaires verseront une contribution initiale de 245 M$ en contrepartie d’une participation de 49 % dans le partenariat, et Champion pourrait recevoir de futurs paiements potentiels selon le rendement financier du projet, si et lorsqu’il sera en exploitation », indique Champion Iron Limited, dans un communiqué diffusé mercredi soir.

Si une décision finale positive est prise quant à la réalisation du projet, ils partageront les coûts de développement et de construction, « conformément à leur participation respective ».

Selon l’étude de préfaisabilité du projet, les dépenses d’investissements sont estimées à 3 864 M$.

« Le fait d’attirer de telles sociétés reconnues mondialement témoigne de la qualité exceptionnelle des ressources de la Fosse du Labrador et de notre capacité avérée de construire et d’exploiter de manière durable de grands projets de minerai de fer de haute pureté dans la région », a commenté David Cataford, chef de la direction de Champion, ajoutant qu’il s’agissait d’un « important pas en avant », pour le projet.

L’étude de faisabilité définitive de Kami est attendue au milieu de 2026. La période de construction est estimée à quatre ans.