Une journée de grève au CPE Touchatouille à Port-Cartier

Dans le cadre des négociations avec le gouvernement, les éducatrices membres du Syndicat des Métallos qui travaillent au CPE Touchatouille tiendront une journée de grève.

Les éducatrices Métallos ont voté des mandats d’exercer des moyens de pression pouvant aller jusqu’à une grève générale illimitée.

Elles tiendront tout d’abord une journée de grève ce mercredi 18 décembre, de 7 h à 16 h.

« Quand c’est rendu que les étudiantes décrochent ou boudent les programmes de formation, à cause des mauvaises perspectives salariales, le signal est assez fort », s’exclame la représentante syndicale des Métallos, Sonia Charrette. « Pourtant, le gouvernement fait la sourde oreille et s’entête à offrir des hausses ridicules et à demander des reculs dans les conditions d’exercice de la profession. »

Les éducatrices exigent une offre salariale monétaire plus réaliste.

« Les problèmes chroniques du sous-financement et du manque de valorisation du travail auprès de la petite enfance ont des effets graves sur le réseau, qui était pourtant un joyau du Québec », ajoute Sonia Charrette. « D’autres provinces comme l’Île-du-Prince-Édouard ont pris les moyens pour redresser la situation, avec une hausse significative des salaires. On a l’impression que le Québec laisse plutôt la situation s’envenimer sans rien faire. »