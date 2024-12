Pont sur le Saguenay : le résultat des études attendu « d’un jour à l’autre »

La députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, affirme que le résultat des études sur la construction d’un pont au-dessus de la rivière Saguenay, entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine, est attendu « d’un jour à l’autre » de la part de la ministre des Transports, Geneviève Guilbault.

« Le résultat de ces études-là est attendu d’un jour à l’autre par la ministre du Transport, Geneviève Guilbaut », a-t-elle partagé en s’adressant au porte-parole de la Coalition Union 138, Guillaume Tremblay.

La Coalition Union 138, qui milite pour la création d’un pont entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine depuis 2017, a organisé une mobilisation, mardi, devant le bureau de la députée de Duplessis, à Sept-Îles.

Une grande bannière, de la musique forte, des camionneurs au klaxon facile et des fumigènes étaient tous employés, pour exiger des réponses concrètes de la part de la députée, Kateri Champagne Jourdain.

La députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, mardi, avec sa buche de Noël en mains. Photo Lucas Sanniti

« La suite des choses, c’est qu’on nous les présente à nous, les élus de la Côte-Nord, en début 2025 et qu’ils soient présentés au comité de liaison sur lequel siègent des représentants de la société civile qui sont aussi des représentants de la Coalition Union 138 », poursuit-elle. « On a toujours été transparents dans ce dossier-là et on va continuer de l’être. »

Une buche pour un pont

Guillaume Tremblay a offert une buche de Noël à l’effigie du pont à la députée Kateri Champagne Jourdain, en guise de symbole de collaboration pour cet important projet.

« C’est comme un plat de bonbons la Côte-Nord. […] Il y a beaucoup de projets sur la Côte-Nord qui vont servir pour le Québec au complet », a partagé le porte-parole de Coalition Union 138. « Si on veut venir piger dans le plat de bonbons au cours des prochaines années, on va devoir avoir un lien fixe avec le reste du Québec. »

Guillaume Tremblay avec la buche de Noël à l’effigie du pont. Photo Lucas Sanniti

Guillaume Tremblay mentionne notamment le projet de lignes de transport hydroélectriques prévues dans les MRC de Manicouagan et Sept-Rivières, ainsi que les nombreux projets miniers qui ont lieu sur le territoire.

Le maire de Port-Cartier, Alain Thibault, était également présent pour présenter son appui à la cause.

« C’est absolument important que des élus soient ici pour appuyer la Coalition. Nos populations respectives, que ce soit Port-Cartier ou Sept-Îles, ont affaire à se déplacer dans les grands centres », affirme-t-il. « Ça attend depuis 40 ans, et là, c’est le temps qu’il se passe de quoi. »