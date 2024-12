Passer Noël sous les palmiers

Les vacances au soleil gagnent en popularité pendant le temps des Fêtes. Les familles achètent leur billet d’avion et troquent le père Noël pour le sable chaud et les palmiers.

Chez Voyages de l’est à Baie-Comeau, les propriétaires constatent cet engouement. « Les gens veulent vraiment partir dans le Sud aux Fêtes ou au jour de l’An. C’est tout le temps en groupe ou en famille, avec plusieurs membres de la famille, donc la réservation de plusieurs chambres », confirme Caroline Soucy, copropriétaire de l’agence de voyages.

Même s’ils sont loin du Québec, les voyageurs ne mettent pas les traditions festives de côté. « C’est sûr que ce n’est pas comme ici, mais il y a quand même des sapins et c’est décoré selon Noël », affirme Mme Soucy précisant au passage que des activités sont organisées dans la plupart des pays pour célébrer les Fêtes.

En ce qui concerne les destinations les plus populaires, pour les Nord-Côtiers, les choix sont plutôt dirigés vers celles disponibles à partir de l’aéroport de Québec. On parle donc de Punta Cana en République dominicaine ainsi que de Riviera Maya et Cancún au Mexique. L’Europe est plutôt choisie par ceux qui retournent voir leurs proches.

Les familles qui voyagent à Noël doivent s’attendre à payer beaucoup plus cher que durant les autres mois de l’année, à l’exception de la semaine de relâche de mars. Selon Caroline Soucy, le prix ne double pas, mais presque.

« De nos jours, en bas de 2 000 $ pour aller au Mexique et en République, c’est difficile, dit-elle. À moins qu’on réserve tôt. Des fois, on a de bons prix. C’est sûr qu’il y a toujours Cuba qui est beaucoup moins cher, mais on le recommande beaucoup moins. »

Afin de répondre à la demande et offrir des prix compétitifs, l’agence organise des voyages de groupe. Ce moyen permet d’obtenir des tarifs préférentiels et les places sont rapidement comblées. « Ça nous permet de pouvoir offrir des voyages moins chers », atteste l’entrepreneure.

D’ailleurs, attendre à la dernière minute pour réserver son voyage n’est plus d’actualité. « Ça n’existe plus », dévoile Caroline Soucy qui recommande d’acheter plus tôt que tard son billet d’avion.

Une bonne période

Les mois de décembre et janvier sont un bon temps de l’année pour visiter les pays du Sud, à l’abri des ouragans. La température est très chaude en République dominicaine, au Mexique ou en Jamaïque.

À Cuba et en Floride, par exemple, il peut faire un peu plus frisquet le soir, mais le maillot de bain est tout de même de mise durant la journée. « C’est rare qu’on entende parler d’ouragan dans ces mois-là », confirme la femme d’affaires.

Un avant et un après pandémie

L’industrie du tourisme et du voyage a fortement été touchée par la pandémie de 2020 à 2022. Pour l’agence de voyages baie-comoise, il y a un avant et un après pandémie.

« Premièrement, les coûts des voyages sont beaucoup plus chers. Quelque chose qu’avant on payait 1500 $, de nos jours, c’est 2 000 $. Il faut donc augmenter notre budget si on veut garder la même qualité de voyage qu’avant », explique la copropriétaire.

Après la crise sanitaire, quand tout est revenu à la normale dans les aéroports, « il y a eu un gros boom » en termes de voyageurs. « Les gens avaient économisé pour voyager. Maintenant, je dirais que c’est stabilisé », soutient Mme Soucy qui remarque que le voyage prend une place plus importante dans la vie de ses clients.

« Les gens veulent plus voyager. Ça devient plus une habitude dans une vie. Ils vont se priver d’autres choses pour voir d’autres cultures, d’autres pays. Quand on développe cette passion-là, c’est difficile d’arrêter », conclut-elle.

Une passion commune

Voyages de l’est ont célébré leurs 7 années d’existence en 2024. Cette petite entreprise de la région a commencé par la passion commune de deux cousines, Caroline et Nathalie Soucy. Elles ont toutes deux évolué comme agente externe pour une autre compagnie avant de se lancer en affaires ensemble en 2017.

“ On n’a jamais eu de bâton dans les roues ”, se rappelle Caroline Soucy ajoutant que la clientèle a toujours été au rendez-vous. “ Ça a toujours été un succès année après année ”, se réjouit-elle.

Aujourd’hui, l’entreprise a le vent dans les voiles et dessert des voyageurs de partout au Québec et même dans d’autres provinces. Elle embauche deux employés ainsi qu’une trentaine d’agentes externes.

Il y a quatre ans, pour pallier la perte de revenus liée à la pandémie, les deux entrepreneures ont ouvert le Marché aux Trésors, une boutique de produits locaux et régionaux. L’an dernier, c’est la filiale Magie d’Orlando qui s’est ajoutée à l’offre de services.