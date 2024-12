Nouvel aréna à Sept-Îles | « Je veux voir ce projet aller de l’avant », dit Kateri Champagne Jourdain

Au moment où le débat fait rage concernant le nouvel aréna, la députée-ministre, Kateri Champagne Jourdain, espère la réalisation de cette infrastructure sportive majeure.

« C’est un projet qui est important. On a une subvention qui est très importante, dans le cadre du montage financier et c’est certain que je veux voir ce projet aller de l’avant », affirme Mme Champagne Jourdain.

Elle rappelle que Sept-Îles a finalement reçu une aide financière, après plusieurs tentatives.

« C’est un projet qui est nécessaire. Cela fait plusieurs fois que la Ville de Sept-Îles dépose ce projet et là, elle a obtenu son aide [financière] », dit-elle.

Le gouvernement du Québec a octroyé 20 M$ à Sept-Îles pour son projet d’aréna, via le Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA).

Au Québec, seulement cinq projets ont obtenu le maximum prévu au programme, dont le nouvel aréna de Sept-Îles.

« On est chanceux d’avoir eu ce 20 M$. Il y a beaucoup d’autres régions et/ou projets qui auraient besoin de cela. Sept-Îles fait partie des chanceux », dit-elle.

La députée de Duplessis indique que le gouvernement du Québec a fait sa part, rappelant au passage que la somme de 20 M$ est quatre fois son engagement en campagne électorale, en 2022, qui était de 5 M$.

À la suite de l’ouverture des soumissions pour la construction du nouvel aréna, elle a demandé une rencontre avec la Ville et le maire Denis Miousse. Elle se dit rassurée quant à la volonté de la municipalité de réaliser le projet, tout en respectant le processus nécessaire.