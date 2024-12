Des policiers formés pour informer les victimes de violence

Les agents de la Sûreté du Québec (SQ) seront formés pour informer les femmes victimes de violence conjugale sur les services offerts par la Maison des femmes. Ils pourront aussi diriger directement les victimes vers la ressource, si elles en expriment le besoin.

La collaboration entre La maison d’aide et d’hébergement Autour d’Elles et la SQ vise à offrir un soutien immédiat et adapté aux femmes en situation de violence entre partenaires intimes, en renforçant le lien entre les intervenants policiers et les ressources spécialisées.

« Dans les dernières années, il y a eu le programme gouvernemental Rebâtir la confiance avec le système de la justice », explique Martine Girard, directrice d’Autour d’Elles.

Dans la même lignée, pour améliorer les services aux victimes de violence conjugale, un partenariat a été apporté par la SQ. « La différence, c’est qu’au niveau de la Sûreté du Québec nationale, il y a une décision qui a été prise que tous les postes de police de SQ devaient faire une collaboration avec la maison d’hébergement la plus proche. Comme une obligation. »

À Sept-Îles, un protocole était déjà en place depuis une dizaine d’années, avec la SQ, contrairement à d’autres régions du Québec.

Cela a donc permis de renforcer les liens et de rassurer les agents.

Grâce aux diverses rencontres entre les partenaires, les policiers sont plus sensibilisés.

« Dans leurs méthodes de travail, leur approche envers les victimes, il y a des changements qui ont eu lieu », dit Mme Girard. « Ça fait partie d’un gros projet global dans lequel la SQ s’est embarquée avec nous. »

« Cette collaboration est essentielle pour que les victimes de violence conjugale puissent recevoir une aide immédiate et appropriée », souligne Martin Bouchard, responsable par intérim du poste MRC-Sept-Rivières. « Nos agents jouent un rôle clé, en identifiant les situations de violence et en établissant un pont vers des ressources spécialisées, comme La maison d’aide et d’hébergement Autour d’Elles. »

L’initiative vise à offrir une réponse concertée aux besoins des femmes en situation de vulnérabilité. Pour adapter les pratiques et mieux soutenir les victimes, un dialogue constant aura lieu entre les deux partenaires.

« Il est primordial que les femmes se sentent écoutées et accompagnées dans leur cheminement », affirme Martine Girard, directrice d’Autour d’Elles. « Ce partenariat avec la SQ permet de créer un réseau de soutien plus fort et de réduire les barrières qui peuvent freiner les victimes dans leur recherche d’aide. »