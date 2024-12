Projet de nouvel aréna à Sept-Îles : un point de non-retour

« Autour de l’os, il n’y a plus de viande », résume le directeur du Service de l’ingénierie de la Ville de Sept-Îles, Oussama Boulahia, à propos du projet du nouvel aréna.

Si la Ville retourne sur la table à dessin, c’est de montrer au gouvernement que Sept-Îles ne veut plus de ce projet, selon lui. Revoir le projet amènerait de nouveaux coûts pour les plans et devis, et au final, la municipalité se retrouverait avec un projet du même montant, « mais pour un aréna de service », fait-il valoir.

Entre mars 2023 et juillet 2023, la Ville a coupé 14 M$ dans le projet qu’on connaît aujourd’hui.

« On est rendu à un point de non-retour. On ne peut plus rien couper (…) Depuis 2019, on ne fait que couper et tout augmente », soulève l’ingénieur.

L’objectif pour lui est clair : ça prend une glace opérationnelle 12 mois par année, dans un aréna qui pourra accueillir des spectateurs et des spectacles.

« On veut être capable de le faire fonctionner en juillet, quand il fera 30 degrés avec un taux d’humidité de 80 %. »

Et pour une mise à niveau de l’aréna Conrad-Parent, c’est impossible aux dires de M. Boulahia. Il faudrait que la Ville se conforme aux nouvelles normes, qui incluent l’accès universel.

Pourquoi si cher ?

Qu’est-ce qui explique les coûts faramineux des projets sur le territoire, qui augmentent radicalement depuis 2019 ? D’emblée, Oussama Boulahia indique que c’est de 30 à 40 % plus cher dans la région.

Il évoque le contexte économique « C’est partout pareil ! »

Il soulève aussi le taux de change, qui est passé de 1,35 à 1,40, les impacts sur les importations, la situation avec les États-Unis.

« Il y a aussi l’impact de la COVID, qui a le dos large », dit-il.

En lien avec l’appel d’offres du projet de nouvel aréna, il soutient que tous se protègent dans le contexte ; les fournisseurs, les sous-traitants.

« C’est 10 % par-dessus 10 % par-dessus 10 %. Ça fait que ça augmente. »

La distance n’aide pas, également.

Sur la douzaine de sous-traitants des soumissionnaires au méga projet, il n’y en a que deux qui sont locaux. Pour la dizaine d’autres, il faut prévoir une pension pour les travailleurs en provenance d’autres villes, et ce, pour plus d’un an et demi. À cela s’ajoute l’entrepreneur général, de quoi faire grimper considérablement la facture.

« Il n’y a pas d’entrepreneurs dans la région avec les reins assez solides pour un projet d’aréna de 50 M$ », mentionne le directeur du Service de l’ingénierie.

Saint-Césaire vs Sept-Îles

Oussama Boulahia fait aussi un parallèle avec le projet d’aréna à Saint-Césaire, en Montérégie, ville de près de 6 000 âmes. On voudrait y construire un aréna une glace (220 places – 3 400 m2). En 2020, les coûts étaient estimés entre 7 et 8 millions.

Actualisé en 2022, ils se chiffraient à 14 M$, même si le projet avait entre temps été revu à la baisse, dans l’espoir de faire des économies. Au final, il est sorti à 16 M$, et a été rejeté par la municipalité, après qu’elle ait reçu huit soumissions.

« C’est du simple au double. Et au final [projet estimé vs soumission], c’est une augmentation de 15 % », indique-t-il.

Rappelons que le projet d’aréna pour Sept-Îles, d’un volume de 5845 m2, se chiffrait à près de 30 M$ en 2022. Deux ans plus tard, avec des coupures : 56 M$.

« La comparaison avec Saint-Césaire est objective, car la volumétrie n’est pas la même », mentionne M. Boulahia.

Historique des projets “ d’aréna ” à Sept-Îles

2007 : Aréna de 3 500 sièges + 500 places debout – 19 M$

2009 : Projet de 2007 actualisé – 34,9 M$

2017 : Complexe deux glaces – 1 500 places pour l’aréna amphithéâtre – 25 M$

2019 : Complexe multisports 1 glace/Gym/Terrain synthétique – 28,5 M$

2021 : Aréna une glace – 22 M$

2022 : Projet de 2021 actualisé (sans la toiture à refaire pour Guy-Carbonneau) – 27 M$

2024 : Projet de 2021, optimiser en retirant ou réduisant certains aspects (entreposage, fenestration, etc.) – 56 M$

Projets sortis « trop chers » à Sept-Îles

Bâtiment communautaire (207 m2) au parc Ferland — Estimé à 650 000 $ en 2021, sorti à 831 000 $ — Rejeté malgré trois appels d’offres

Étangs aérés à Moisie — 2023 : 10 M$ — Soumission : 14,5 M$. La Ville est retournée en appel d’offres, après des modifications : 14,3 M$

Le skatepark est sur la voie d’être complété, mais il est passé de 500 000 $, à 800 000, à 1,2 M$.

« On coupe dans des affaires et ça sort au même prix, sans compter les honoraires », indique Oussama Boulahia.