Pierre Poilievre est désigné personnalité médiatique de l’année 2024

Pour la deuxième année consécutive, le chef conservateur Pierre Poilievre a été choisi personnalité médiatique de l’année par La Presse Canadienne.

Les rédacteurs en chef et chefs de nouvelles à travers le pays ont placé M. Poilievre en tête de liste en 2024. Il a recueilli un peu plus du quart des voix parmi un groupe de 10 personnalités proposées.

«Le vent a tourné contre le gouvernement actuel et Pierre Poillievre a su exploiter l’air du temps», a déclaré Wendy Cox, du Globe and Mail. «Si cela signifie qu’il sera un premier ministre efficace ou non semble être hors de propos.»

Devançant de loin ses adversaires dans les sondages tout au long de l’année, M. Poilievre est en bonne position en vue des prochaines élections fédérales.

Sa rhétorique féroce et soigneusement élaborée, ciblant avec précision le premier ministre actuel et les problèmes qui préoccupent les Canadiens, lui a permis de capter l’humeur nationale à un moment où les Canadiens sont préoccupés par leurs finances et leur avenir.

En se concentrant sur le coût de la vie et la crise du logement au Canada, il a dominé le récit à Ottawa et a mis en doute le leadership du premier ministre Justin Trudeau envers ses troupes libérales.

«Pierre Poilievre continue de diriger la conversation à Ottawa, tandis que Justin Trudeau change de politique pour tenter de rattraper son retard», a déclaré Rob Roberts, rédacteur en chef du National Post.

M. Poilievre a également engraissé la caisse électorale de son parti, écrasant ses précédents records de collecte de fonds.

Le parti a même remporté un siège dans la forteresse libérale de Toronto lors de l’élection partielle de Toronto-St. Paul’s en juin. Le vote avait été appelé pour remplacer l’ancienne ministre du cabinet Carolyn Bennett.

Les conservateurs, sous la direction de Pierre Poilievre, ont bloqué la Chambre des communes dans une bataille procédurale prolongée qui a empêché le gouvernement libéral d’adopter la plupart des projets de loi restants à son programme pendant la session d’automne.

Chaque semaine, M. Poilievre a semblé trouver de nouvelles façons de s’en prendre au gouvernement au Parlement. En avril, le président de la chambre Greg Fergus a expulsé M. Poilievre des communes pour avoir utilisé un langage non parlementaire lorsqu’il a qualifié Justin Trudeau de «premier ministre cinglé», puis a refusé de revenir sur ses propos.

Il a constamment mis au défi les autres partis d’opposition de renverser le parlement minoritaire et d’aller aux urnes pour une élection sur la politique environnementale phare du gouvernement Trudeau en matière de tarification du carbone.

Pierre Poilievre a passé une grande partie de son été à sillonner le Canada dans le cadre d’une tournée de campagne, transportant ses rassemblements et son message d’«abolir la taxe» sur la route.

Et même si ses multiples tentatives pour renverser rapidement le gouvernement cette année ont échoué, M. Poilievre semble plus prêt que jamais pour le prochain combat.

«Avec des élections prévues dans quelques mois, l’attention est désormais centrée sur ce que nous pouvons attendre de la part de celui que les sondages présentent comme étant notre premier ministre en attente», a affirmé Ken Kingston, directeur de l’information au 989XFM à Antigonish, en Nouvelle-Écosse.

Justin Trudeau a décroché la deuxième place du sondage annuel, car il s’accroche fermement à la direction du parti malgré le mécontentement croissant au sein de son caucus. La défaite aux élections partielles de Toronto en juin a été suivie par une défaite dans la circonscription montréalaise de LaSalle-Émard-Verdun au profit du Bloc québécois, en septembre.

La grande vedette de la chanson québécoise Céline Dion s’est classée troisième après être revenue sous les projecteurs cette année.

Elle a été au centre d’un documentaire sur sa lutte contre le syndrome de la personne raide et a épaté le monde entier lors des cérémonies d’ouverture des Jeux olympiques de Paris.