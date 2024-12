3,3 M$ pour le Centre d’innovation à Sept-Îles

Kateri Champagne Jourdain, députée de Duplessis et ministre de l'Empoi, David Beaudin, directeur du Cégep de Sept-Îles et Laurent Ferrier, directeur de la recherche et de l'innovation au Cégep de Sept-Îles. Ils sont accompagnés par le chien-robot Spot. Photo Vincent Rioux-Berrouard