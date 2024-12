Une journée de partage au Vieux-Poste de Noël

Malgré un nombre moins important de bénévoles cette année, le Vieux-Poste de Noël reste un événement festif qui rassemble les familles de Sept-Îles dans un esprit de partage.

Ce dimanche, les familles se sont rassemblées au site du Vieux-Poste de Sept-Îles pour rencontrer le père Noël, jouer dans la neige et partager l’esprit du temps des Fêtes.

L’accès au Vieux-Poste de Noël, organisé par le collectif de création culturelle, Marée Motrice, est gratuit et porté par des bénévoles. Malgré des ressources limitées, l’esprit demeure jovial.

« On a quand même peu de ressources au niveau bénévole […] alors on a fait ça simple », explique Josée Vaillancourt, l’une des administratrices de Marée Motrice. « Chaque année c’est un peu ça le défi, de recruter des bénévoles, mais on s’adapte. […] ça permet au moins aux gens de venir passer un après-midi en famille. »

« Et en plus on n’a pas de vent ! », a ajouté avec un sourire Charlotte Thiery, également administratrice de Marée Motrice.

Charlotte Thiery, Josée Vaillancourt, Sabrina Vigneau et Marie-Ève Vigneault, administratrices chez Marée Motrice.

Partage

Le thème de cette édition : le partage.

« Dès que les visiteurs entrent [sur le site] ils peuvent déposer une denrée alimentaire à l’entrée », explique Charlotte Thiery. « Les pompiers, qui sont l’un de nos partenaires aujourd’hui, récupèrent les denrées et vont ensuite les déposer au comptoir alimentaire. »

Les visiteurs ont également pu contribuer à « l’Arbre du partage » en confectionnant leurs propres décorations et en les accrochant à celui-ci.

Les amateurs de cuisine ont d’ailleurs eu la chance de déposer leurs propres recettes à « la Table du partage », offrant ainsi des idées à leurs concitoyens pour les repas du temps des Fêtes.

Des sucres à la crème, des chocolats chauds, ainsi que de la banique et du saumon étaient offerts aux visiteurs du Vieux-Poste.

« Le partage c’est vraiment d’être ensemble », rappelle Charlotte Thiery.

L’administratrice invite également la population à partager leurs idées auprès de Marée Motrice pour les éditions futures de ces événements, que ce soit en leur écrivant directement ou en participant aux assemblées générales.