Frais pour les bagages à main: un comité parlementaire entend les transporteurs

Les dirigeants des compagnies aériennes canadiennes, sur la sellette en raison de l’ajout de frais sur les bagages de cabine, disent au gouvernement fédéral qu’il doit revoir le système d’aviation du pays s’il veut voir une diminution des prix.

Les chefs de la direction d’Air Canada et de WestJet comparaissent vendredidevant un comité parlementaire pour répondre à des questions sur leur décision récente d’ajouter de nouveaux frais pour les bagages de cabine.

Air Transat et Porter Airlines ont également témoigné vendredi devant le Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités.

Les patrons ont fait face à des questions difficiles des parlementaires, qui les ont invités à témoigner après l’annonce d’Air Canada, plus tôt ce mois-ci, qui indiquait que les voyageurs payant un tarif de base ne pourraient désormais emporter qu’un article personnel, et devraient enregistrer leurs bagages de cabine moyennant des frais.

La décision d’Air Canada fait suite à une décision antérieure de WestJet de créer une classe tarifaire «UltraBasic» qui permet aux passagers de ne transporter qu’un sac pour ordinateur portable ou un petit sac à dos à bord des cabines des avions.

Ces changements s’inscrivent dans une tendance continue dans le secteur de l’aviation, qui voit les compagnies aériennes s’appuyer de plus en plus sur des frais supplémentaires pour des services autrefois groupés, allant des bagages enregistrés aux collations à bord et à l’accès au Wi-Fi.

Offrir les meilleurs prix aux Canadiens

Les membres du comité ont interpellé vendredi les PDG des compagnies aériennes au sujet des frais supplémentaires, affirmant qu’ils rendent les voyages aériens de plus en plus coûteux.

«Pensez-vous vraiment que c’est acceptable à un moment où les portefeuilles des Canadiens souffrent?», a demandé le député libéral Angelo Iacono.

Un autre député libéral, Vance Badawey, a mis au défi WestJet – une entreprise privée qui ne divulgue pas publiquement ses informations financières – d’ouvrir ses livres et de divulguer ses marges bénéficiaires.

«Parce qu’au bout du compte, c’est pour cela que nous sommes ici en ce moment, a déclaré M. Badawey. Nous sommes ici pour que les passagers paient des prix abordables.»

Mais les dirigeants des compagnies aériennes ont assuré qu’en offrant aux passagers un choix de catégories de tarifs avec différents niveaux de service, ils rendent en fait les voyages moins chers pour les Canadiens.

«Nous sommes probablement tous d’accord pour dire que la concurrence est le meilleur moyen de garantir le meilleur service et les meilleurs prix aux Canadiens. Elle y parvient en permettant aux clients de comparer les offres et en laissant le marché décider de ceux qui réussiront», a déclaré Michael Rousseau, directeur général d’Air Canada, au comité.

«Nous (Air Canada) devons veiller à ce que nos tarifs soient comparables à ceux de nos concurrents tout en offrant aux voyageurs la possibilité de ne payer que pour les services qu’ils désirent.»

Le chef de la direction de WestJet, Alexis von Hoensbroech, a affirmé que 1,2 million de Canadiens avaient choisi le tarif UltraBasic de la compagnie aérienne depuis son introduction en juin, ce qui a entraîné, pour ces usagers, une baisse des coûts de voyage. Les nouveaux billets sont en moyenne 14 % moins dispendieux qu’ils l’étaient dans l’ancienne option la moins chère de WestJet.

«Ces économies sont importantes à une époque où il y a une crise d’accessibilité, a déclaré M. von Hoensbroech dans une entrevue vendredi matin. Je pense donc que nous faisons réellement quelque chose de bien (…) et je comprends la perception qui existe, mais je pense qu’il est également important de partager les faits.»

Réduire les coûts pour de meilleurs prix

M. von Hoensbroech a affirmé qu’il est facile pour les politiciens de «dénigrer les compagnies aériennes» parce que la crise d’accessibilité est réelle. Il a déclaré que, si le gouvernement fédéral veut vraiment réduire les coûts du transport aérien, des réformes importantes du système sont nécessaires.

Il a rappelé que le transport aérien au Canada est parmi les plus chers au monde, en partie à cause des politiques gouvernementales et des frais imposés par des tiers. Les frais de navigation, les frais de sécurité, les frais d’amélioration des aéroports et d’autres taxes et frais peuvent ajouter jusqu’à 100 $ au prix d’un billet, a indiqué le chef à la direction de WestJet.

Il a soutenu que le gouvernement doit geler les hausses des frais et des charges imposés aux tiers pour permettre au secteur de l’aviation canadien d’être compétitif à l’échelle mondiale.

Il a également déclaré que le gouvernement fédéral devrait cesser de facturer un loyer aux aéroports pour les terrains sur lesquels ils se trouvent, leur permettant ainsi de réinvestir ces fonds dans les infrastructures et les services.

Mais le défenseur des droits des passagers Gabor Lukacs, qui a également témoigné devant le comité parlementaire, a déclaré qu’il craignait que les contribuables finissent par payer la facture si le gouvernement décide de geler le montant que les voyageurs aériens paient pour des services de navigation et de sécurité.

«Il n’y a rien de gratuit. À ces dirigeants de compagnies aériennes qui disent que certains de ces frais devraient être réduits, en tant que passager, je demande: qui va payer pour ça?», a déclaré M. Lukacs.

La ministre fédérale des Transports, Anita Anand, a également exprimé son mécontentement à l’égard des frais sur les bagages de cabine. Elle a déclaré dans une entrevue vendredi qu’elle avait parlé de cette question à certains dirigeants des compagnies aériennes plus tôt cette semaine.

«J’ai souligné l’importance de tenir compte du fait que les Canadiens travaillent dur et économisent pour voyager, et qu’ils s’attendent à un excellent service, pas à des frais supplémentaires, a rapporté Mme Anand. J’ai également soulevé spécifiquement l’importance de la transparence et de la responsabilité auprès des PDG d’Air Canada et de WestJet. »