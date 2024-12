Former les artistes à la culture innue

Culture Côte-Nord propose, pour la première fois entièrement à distance, une formation destinée aux artistes et agents de développement culturel souhaitant se familiariser avec la culture innue.

« C’est pour permettre à un plus grand public, que ce soit en Basse-Côte ou ailleurs, de participer », explique Christelle Renoux, coordonnatrice à la formation continue chez Culture Côte-Nord. « C’est une question d’accessibilité ».

La formation est dirigée par Sylvie Basile, conseillère en développement organisationnel au Conseil des Innus de Ekuanitshit.

Elle propose aux participants des ateliers pratiques qui gravitent autour de l’histoire des Innus de la Côte-Nord et de leur langue, ainsi que des témoignages portant sur la nourriture, les spécificités culturelles et la notion du temps et du territoire.

Pour Christelle Renoux, l’objectif dépasse la simple transmission d’informations. « L’intention c’est vraiment, après, de proposer des projets culturels structurants qui soient allochtones et autochtones », explique-t-elle. « C’est une expérience, une écoute, recevoir ce qu’est l’autre. […] Sylvie travaille beaucoup dans l’échange aussi. Elle présente l’identité, l’histoire, mais elle va voir ce que [les participants] en pensent, ce qu’ils en savent. On part aussi de leur bagage. »

Le racisme systémique, la sécurisation culturelle, la distinction entre les conseils de bande et les municipalités et la différence des arts et de la culture versus les coutumes des Innus sont également des thèmes qui seront abordés au cours des ateliers.

La formation, d’une durée de six heures, a été donnée le 11 décembre et se poursuivra le 18 décembre.