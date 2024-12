Un nouvel équipement pour la Clinique de la douleur de Sept-Îles

La clinique de la douleur de l’hôpital de Sept-Îles est maintenant mieux équipée pour traiter les patients. Grâce à la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles, elle dispose d’une table d’opération de grande qualité.

Ce nouvel équipement facilitera le travail des anesthésistes et leur permettre d’obtenir une meilleure qualité d’image pour les blocs facettaires lombaires, le bloc de la branche médiane lombaire, l’articulation sacro-iliaque, l’infiltration du genou et l’infiltration gléno-humérale. La table servira aussi pour toutes les autres procédures en clinique de la douleur (chronique).

« L’acquisition de la table pour techniques interventionnelles a permis d’élargir l’offre de service à nos usagers (bloc de racine, techniques cervicales) », souligne le Dr Sébastien Tousignant, anesthésiologiste.

La table a permis jusqu’à maintenant à plus de 1200 patients d’être traités à Sept-Îles leur évitant un déplacement à Québec.

« Cette acquisition nous a permis de consolider les services en douleur chronique et d’optimiser l’utilisation de nos locaux » ajoute le spécialiste.

La Septilienne Mary Power se dit soulagée de pouvoir être suivie localement, de recevoir ses infiltrations à proximité de chez elle, une économie de temps, mais aussi de frais.

« C’est un véritable soulagement de pouvoir suivre mon traitement dans un environnement confortable et proche de chez moi. Et que dire du personnel qualifié et attentionné! Je remercie la Fondation de permettre l’ajout de tels services dans notre région », témoigne-t-elle.

Cette acquisition offerte par la Fondation pour les services du Centre régional en gestion de la douleur chronique de la Côte-Nord (CRGDC) se chiffre à plus de 75 000$.

Les dons reçus par la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles permettent d’offrir à la population de nombreux soins et services de proximité. Il est possible de faire un don à la Fondation au www.fondationsept-iles.qc.ca/dons.