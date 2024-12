La Minganie se réjouit du nouveau havre de pêche à Natashquan

La construction d’un havre de pêche à Natashquan est saluée par la MRC de Minganie qui croit que ce projet améliorera considérablement les conditions de travail des pêcheurs et assurera la sécurité de leurs bateaux .

Le gouvernement du Canada a annoncé le 5 décembre un investissement de 27 M$ qui permettra notamment la réalisation de cette infrastructure qui est attendue depuis de nombreuses années à Natashquan.

La MRC souligne le travail de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Diane Lebouthillier, qui avait visité la petite communauté de l’est de la Minganie en mai dernier.

« La ministre avait constaté la dangerosité des conditions de travail des pêcheurs lors de sa visite en mai dernier. Son support prouve que la présence sur le terrain des ministres est essentielle à la compréhension des dynamiques socioéconomiques de nos territoires et des enjeux vécus par nos populations », affirme la MRC de Minganie par voie de communiqué.

La MRC salue également la persévérance de tous les acteurs impliqués dans le dossier. On peut citer la Communauté innue de Nutashkuan, la Municipalité de Natashquan et de l’ensemble des intervenants du monde des pêches minganois qui ont joué un rôle de mobilisation et de concertation crucial pour la réalisation de ce projet. Des félicitations toutes particulières sont adressées à Jean-Claude Landry qui a milité depuis des années pour ce projet.

« L’inauguration, prévue en 2028, marquera assurément l’industrie de la pêche en Minganie », conclut la MRC.