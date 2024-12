Guignolée des médias | Sept-Îles atteint les 200 000$

L’équipe derrière la Guignolée des médias a tout fait dans les instants suivants le dernier décompte pour une récolte record de 200 000 $, et elle a réussi. Cette somme servira à la distribution de 400 paniers pour les familles dans le besoin avec le temps des Fêtes qui approche.

Bénévole de coeur pour le Comptoir alimentaire de Sept-Îles (CASI), Dale Vaillancourt a sorti une dernière carte dans son jeu pour que l’édition 2024 de la Guignolée des médias atteigne les 200 000$. Un dernier appel au grand patron du Groupe Olivier et c’était dans la poche. Ce fut l’hystérie par la suite dans les locaux de l’organisme.

Le dernier montant dévoilé se chiffre d’ailleurs à 186 837,32$ en argent et 16 108,86$ en denrées pour un incroyable total de 202 946,18$.

Mme Vaillancourt et ses comparses auront fait plus de 150 appels tout au long de la journée. Elle l’avait en tête ce montant de 200 000$ au début de la journée. « Et j’ai une tête de cochon », a-t-elle dit. Tout s’est enchaîné à partir de 14h, alors qu’elle voyait « un flop ». « C’est comme une game de hockey. Ce n’est jamais gagné tant que ce n’est pas terminé », exprime-t-elle.

Le président du conseil d’administration du CASI, Guy Berthe, n’aurait jamais cru que la Guignolée des médias puisse récolter 200 000$. « Ça prenait Dale pour lancer ce genre de défi. Elle a travaillé fort. »

Il remercie aussi la population pour la confiance portée envers l’organisme qui permet un tel résultat.

La directrice du CASI, Guylaine Caron, était aussi très émue. « Ça ne se peut pas autant de générosité. Bravo Sept-Îles! Tout le monde a participé à ça, monsieur et madame Tout-le-Monde », se réjouit-elle.

L’édition 2024 devait se tenir jeudi dernier, mais l’organisation avait pris la décision de reporter d’une semaine, en raison de la tempête du 5 décembre. La température pour ce 12 décembre n’aura pas été finalement celle qui était annoncée, et tant mieux. « Les gens ont circulé, ont sorti de chez eux », mentionne M. Berthe.

Le Comptoir alimentaire de Sept-Îles pourra remettre 400 paniers d’une valeur entre 400 et 500$ aux gens dans le besoin avec le montant amassé le 12 décembre.

L’organisme élargit ses critères à l’approche du temps des Fêtes. « On aide plus de monde », indique le président.

Il est toujours possible de donner pour la cause via la plateforme de dons au https://comptoiralimentaireseptiles.com/.