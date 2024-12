Hommes Sept-Îls espère construire un nouveau bâtiment

Un premier pas a été franchi dans l’optique d’une nouvelle construction pour Hommes Sept-Îls, qui aimerait ainsi libérer de l’espace pour davantage d’hébergement dans la Maison Oxygène.

Hommes Sept-Îls, un organisme d’hébergement et de soutien pour les hommes, espère la construction d’un nouveau bâtiment.

Le projet serait situé devant les immeubles actuels de l’organisme, sur l’avenue Brochu. Il s’agit d’un terrain vague acquis il y a quelques années par Hommes Sept-Îls.

« On a déposé à la Société du Plan Nord une demande de plan et devis de l’immeuble qu’on aimerait créer », affirme le directeur de l’organisme, Edmond Michaud. « Un coup les plans et devis faits, ce sera plus facilitant d’aller chercher des partenaires financiers, de déposer des demandes substantielles avec des bailleurs de fonds. »

Le directeur est conscient que l’idée « pourrait être difficile à monter au niveau financier », c’est donc d’un projet à long terme.

Immeuble multi-usage

Le bâtiment pourrait être multi-usage.

« C’est-à-dire qu’il pourrait y avoir des logements d’hébergement, des bureaux d’intervention, des salles multi-usages pour les rencontres de groupe », dit-il.

Présentement, les bureaux administratifs de l’organisme sont situés dans une maison qui appartient à l’Office Municipal d’Habitation (OMH). Cette maison est aussi composée de chambres.

« Si on construisait des bureaux, ça nous ferait un logement de quatre chambres supplémentaires [dans la maison actuelle] », dit-il. « On pourrait remanier la manière dont on fait l’hébergement. »

Ils pourraient donc accueillir plus de clientèle. En ce moment, avec les deux bâtiments, ils peuvent accueillir environ neuf familles simultanément, s’ils vont au maximum de leur capacité.