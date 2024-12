Des délais à prévoir pour prendre un taxi à Sept-Îles

La tempête et le manque de main-d’œuvre occasionnent des délais chez Carillon Taxi.

Carillon Taxi demande d’être compréhensif et courtois envers employés. L’entreprise tient à la sécurité de ses employés dans ces conditions météorologiques difficiles.

De plus, le manque de personnel affecte la rapidité du service.

Durant les heures de pointe, il est possible que les lignes soient engagées. Les clients devront continuer d’appeler jusqu’au moment où ils obtiendront la ligne. Seulement trois appels peuvent être pris à la fois.

« Nous ne pouvons répondre plus rapidement en ce moment », est-il mentionné dans une publication Facebook de l’entreprise. « SVP être compréhensif. Nous ferons de notre mieux pour donner le service le plus rapidement possible tout en restant sécuritaires ».