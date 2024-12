Tisser des liens contre la violence faite aux femmes à Sept-Îles

Huit femmes de divers horizons dévoileront, mardi soir, une œuvre collective de crochetage à l’Auberge Le Tangon à Sept-Îles. Ce projet s’inscrit dans les 12 jours d’action contre la violence faite aux femmes.

Les participantes ont réalisé cette œuvre au cours de cinq ateliers de crochet, coorganisés par La Pointe du jour, le Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) de Sept-Îles, et l’artiste Laurence Lainesse, alias La Laine.

Certaines des contributrices découvraient le crochet pour la première fois.

« Chaque cours, j’invitais les femmes à faire des carrés, des rectangles, à créer des choses et de rassembler ça en une seule œuvre », explique Laurence Lainesse. « Ce soir on la présente à l’Auberge, on fait une petite soirée informelle pour inviter les gens à se rassembler autour de ça pour qu’ils puissent voir ce qu’on a fait ensemble. »

Laurence Lainesse, qui est aussi travailleuse sociale, rappelle l’importance de l’écoute et du soutien.

« Il ne faut pas hésiter à parler si on vit de la violence », insiste-t-elle, soulignant l’engagement du CALACS auprès des femmes en difficulté.

L’événement est ouvert à tous et commence dès 18 h 30, à l’Auberge Le Tangon. Il a été financé grâce à l’entente de développement culturel de la Ville de Sept-Îles.