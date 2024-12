Port-Cartier prête pour la tempête

L’heure est à la vigie à Port-Cartier alors qu’un “développement côtier explosif” s’annonce.

On sait que des quantités significatives de pluie, accompagnées de températures dépassant le point de congélation, sont attendues mercredi et jeudi. Des accumulations d’eau sur les routes sont à prévoir, ainsi que des forts vents le long du littoral.

À Port-Cartier, où de précédentes tempêtes ont déjà laissé un goût amer aux résidents de certains secteurs, on se dit prêt à agir en cas de besoin.

L’équipe de Nicolas Mayrand, directeur général de la Ville, est en mode vigie.

“En termes de surveillance, on regarde sur différents sites météo et on regroupe les données avec le service de travaux publics et notre service incendie. Pour l’instant, ce n’est pas alarmant, alors la seule chose à faire est de faire des rondes, par le biais de notre personnel, et de rester à l’affût.

Les effectifs ne sont pas augmentés, mais pourraient l’être si le besoin s’en faisait sentir.

“Si on nous annonçait des rafales de 100 km/h, ce serait différent, mais pour le moment, tout est sous contrôle”, ajoute M. Mayrand.

Le directeur de quai est également aux aguets. “Chaque fois qu’il y a une tempête, côtière ou de neige, il y a toujours des gens qui surveillent ça de près. On a notre système de communication, Telmatik, qui nous permet de rejoindre nos citoyens aux besoins, et on se sert également de nos réseaux sociaux”, indique le dg. On peut s’inscrire sur cette liste d’appel automatisée en communiquant avec la Ville.

Il rappelle qu’une coupure dans l’alimentation d’eau potable est prévue demain 11 décembre à partir de 21h jusqu’à environ 2h ou 3h du matin le 12 décembre et qu’un avis d’ébullition suivra, sans lien toutefois avec les conditions météorologiques avancées.

“On a le schéma de couverture de risque et on sait quoi faire. Advenant le cas où je reçois un appel cette nuit me disant que la température vire de bord, je vais lancer une alerte au niveau de groupe de mesures d’urgence et on sera là pour veiller à la sécurité de nos concitoyens”, rassure M. Mayrand.