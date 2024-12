Panne d’électricité : fermeture de garderies et d’écoles à Sept-Îles

Une panne d’électricité qui touche 809 clients à Sept-Îles cause la fermeture de garderies et d’écoles. Une collision est en cause.

Une panne d’électricité est en cours présentement à Sept-Îles. Les secteurs de Sainte-Famille et du Lac Daigle sont touchés.

La panne qui prive 809 clients d’électricité est en cours depuis 13 h 46.

« Un tracteur est entré en collision avec nos installations », indique Valérie Aubut, porte-parole d’Hydro Québec. « Deux poteaux ont été cassés ».

Les équipes sont sur place. Ils ont pu rétablir le service pour environ 300 clients.

Le rétablissement prévu a été reporté vers 19 h 45 en raison des travaux de réparations importants qui devront être réalisés.

Fermetures

Le Centre de services scolaire (CSS) du Fer annonce la fermeture des écoles du Boisé et Maisonneuve, incluant le service de garde, pour le reste de la journée.

Le CPE Maisonnette situé sur la rue Michaud est affecté par cette interruption d’électricité. L’établissement ferme pour le reste de la journée.

Le CPE Sous le bon toit (installation Mille Merveilles rue de la Vérendrye) est aussi fermé.