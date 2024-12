Des contaminants dans les viandes sauvages de la Côte-Nord ?

Une étude est en cours pour déterminer si les viandes sauvages chassées par les communautés autochtones de la Côte-Nord pourraient contenir des contaminants cancérigènes.

Depuis 2023, une équipe de chercheurs d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) collabore avec ITUM pour récolter, auprès des membres de la communauté de Uashat mak Mani-utenam, des échantillons de viandes chassées sur le territoire.

De la truite, à la perdrix, en passant par le caribou et même l’ours, toute partie comestible de l’animal sera prise en compte.

« Souvent on pense aux muscles, mais le cerveau, le foie ou les autres parties de l’animal qui peuvent être consommés sont aussi considérés comme des échantillons », explique Emilie Reny-Nolin, Conseillère scientifique et agente de liaison autochtone chez ECCC.

L’intention derrière cette étude est de voir si l’alimentation des communautés autochtones de la région comporte des traces de certains contaminants toxiques.

Ce qu’ils cherchent : des dioxines et des furanes.

Origines et conséquences

Les dioxines et furanes sont des substances chimiques toxiques générées lors de combustion à grande échelle. Les usines de boulettage, la production de fer et les feux de forêt sont certaines des causes qui augmentent leur présence dans l’environnement.

Une exposition à ces contaminants peut avoir des impacts importants sur la santé des êtres vivants.

« Nous avons déjà observé des conséquences sur les systèmes reproductifs des poissons, notamment dans les effluents d’industries papetières, lorsqu’exposés aux dioxines et aux furanes », explique Mark McMaster, l’un des scientifiques qui participent à cette étude. « Plusieurs de ces effets disparaissent lorsque l’on retire ces contaminants de ces eaux. »

L’exposition à ces substances peut d’ailleurs avoir plusieurs conséquences néfastes sur la santé des êtres humains, selon Santé Canada.

On y compte des maladies de la peau, des troubles hépatiques, un affaiblissement du système immunitaire, ainsi que de l’appareil endocrinien et des fonctions de reproduction.

Des effets sur le développement du système nerveux et même certains cancers peuvent aussi survenir, selon le niveau d’exposition à ces contaminants.

Emilie Reny-Nolin et Marc-André Beaulieu au travail. Photo courtoisie

L’étude, qui a reçu le financement du Plan de gestion des produits chimiques en 2023, s’étend aussi aux communautés de Matimekush-Lac John et de Kawawachikamach.

« Le projet a commencé originellement, parce qu’il y a des industries très importantes sur ce territoire », mentionne la scientifique Erin Ussery, qui participe également à l’étude. « Il y a aussi eu beaucoup de feux de forêt dernièrement. Puisque l’on ne s’est pas encore attardé sur ces contaminants, il était vraiment question de dresser un état des lieux de la situation. »

Participation

Pour le moment, l’étude est encore au stade de collecte de données. Un plus grand échantillon est nécessaire pour avoir une idée claire des conséquences possibles.

Le gardien du territoire de Uashat mak Mani-utenam, Marc-André Beaulieu, qui aide à faire la collecte auprès de la communauté, rappelle l’importance de participer en grand nombre à l’étude.

« C’est important que le monde embarque pour savoir ce qu’il y a dans notre nourriture traditionnelle », dit-il. « Si on voit qu’il y a beaucoup de toxines [dans certaines zones], peut-être qu’on pourra leur recommander d’aller plus loin pour récolter leurs viandes. »

Les 50 premiers participants recevront une carte-cadeau d’une valeur de 50 $ des Galeries Montagnaises. Ils devront fournir 20 grammes de viande fraîche ou congelée à l’équipe de recherche, ainsi que la date, le lieu de chasse et l’espèce de l’animal. Pour participer, il suffit de contacter Marc-André Beaulieu directement par courriel à l’adresse suivante : marcandre.beaulieu@itum.qc.ca.